【財政預算案2019】醫療券一筆過發1000元　累積上限加至8000元

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最新一份財政預算案公布，長者醫療券金額將加碼，每位合資格長者提供一次性的額外1,000元；而2019/20年度將醫療券的累積上限由5,000元提高至8,000元。由於推行優化措施，新年度醫療券開支增至達42億元，按年增幅達12億元。

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翻查衞生署開支帳目，該署在2019/2020年度預算42億元推行長者醫療券計劃，較2018/19修訂預算的29.8億元增加12億元。

長者醫療券計劃推行10年

自2009年推行的長者醫療券計劃，受惠人數及資助金額連年遞增，相關投訴及規管不力的問題浮現。2017年有95.3萬名長者使用醫療券。衞生署於2017年接獲72宗投訴，較2016年的42宗增加達七成，包括投訴計劃的適用範圍、懷疑詐騙、不當申報醫療券以及收費問題。

計劃推行初時，滿70歲長者每年獲發250元使用私營醫療服務（每張券面值50元，共發5張），並自2012年提高至500元。2013年，政府將金額增至每年1,000元，試驗計劃在翌年進一步變成恆常計劃，每人每年總額提高至2,000元。2017年7月起，受惠年齡放寬至滿65歲長者。在2018/19年度，醫療券累積上限已由4,000元提高至5,000元，並一次性為合資格長者額外增加1,000元。

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