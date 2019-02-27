【財政預算案2019】再為DSE學校生繳考試費　向基層生派錢2500元

財政司司長陳茂波今日（27日）公布新一份財政預算案，提出繼續為明年中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，以及向每名有需要的學生派發2,500元。

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財政司司長陳茂波今日早上11時開始發表2019/20年度《財政預算案》，稱會推出一系列利民紓困措施，包括向有需要的學生一次過發放2,500元津貼，支援學習需要，開支約8億9,000萬元；並為參加2020年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支約1億6,000萬元。

政府今年再向有需要學生「派錢」，並加碼至2500元。政府消息人士表示，「有需要學生」的定義與去年一致，涵蓋幼稚園、中小學及大學，而合資格領取「入息審查學生資助」，或「綜援計劃下與就學有關的選定項目定額津貼」的學生等均能受惠，估計涉及35.7萬名學前教育至專上教育的學生，受惠人數與去年相若。至於金額「加碼」，消息人士指已平衡各方面因素，並由財政司司長拍板。

無計劃將「代繳DSE考試費」列為恆常措施

至於當局今年繼續為DSE文憑試考生代繳考試費，約有4.59萬名文憑試學校考生受惠。政府消息人士指，未有打算將「代繳DSE考試費」列為恆常措施，又指目前進行中的考評局檢討與《財政預算案》的「利民紓困」措施是兩個不同範疇。