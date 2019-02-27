【財政預算案2019】醫療券加一千元　長者：睇一次300　容易用晒

財政預算案今日揭盅，香港社區組織協會安排一班基層市民觀看直播宣讀過程。雖然綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼會多發一個月金額，並預留20億元予非政府機構建過渡房屋，但有市民坦言對預算案感失望，認為措拖幫助不大，「我俾40分唔合格，唔係幫基層。」 對於今年綜援只出「雙糧」而非「三糧」，不少長者表示不滿，亦有長者願意接受，但認為醫療券加碼1,000元較為可取：「任何醫生都收300、400蚊，很容易用晒！咁儲咗8,000蚊咪可以去做身體檢囉！」

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鄧先生斥留20億元作過渡性房屋基金的措拖「可笑」。（梁鵬威攝）

市民觀看預算案前高呼口號，希望財爺陳茂波能夠重推N無人士津貼、增加醫療開支等。惜他們的願望並未能實現，不單未有重推N無人士津貼，而綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼則由上年的三糧「縮水」至雙糧。

向學生派2500元 市民：有好過無

現居天台屋的梁太認為，今次預算案「幫唔到手」，坦言無論政府出雙糧或三糧都追不上通脹；至於向有需要學生獲2,500元津貼，她也認為作用不大「課外活動等一個月都要千多元，小朋友都想學但無能力負擔」，「有好過無」。

對於預算案表示，會預留20億元予非政府機構建過渡房屋，以及五後興建7萬個公屋單位。63歲的鄧先生直斥「長者時間有限，等唔到」，認為建屋時間甚長，批評預算案的所有紓困措拖不能即時問題，即使派錢都望穿秋水「上年派4,000蚊，填完表都唔知攞唔攞到！」

露宿者批預算案未能惠及基層：僅值40分

鄧先生是一名露宿者，3個月前成功入住中途宿舍，暫時解決住宿問題。他表示，現時的中途宿舍只能讓他們入住3個月至半年，「住夠咗3個月，都擔心流離失所」，形容即使其後的過渡性房屋可以讓他們住夠兩年，最終他們仍然會露宿街頭「20億元都解決唔到！」

他解釋指，除了住住有期限外，過渡性房屋的租金也未有眉目，「收你5,500元個月都俾唔起！」他現時入住的中途宿舍租金約2,050元，但他領取的綜援只得3,500元及1,800元房屋津貼，「綜援搞唔掂生活，要去每月炒散賺千零蚊幫補下。」

對於整份預算案，鄧先生僅給40分，形容措施「不合格」、「可笑」，「點解有錢都唔做，我哋對社會貢獻咁多年」，認為措拖未能惠及基層「係照顧其他人。」