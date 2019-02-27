【財政預算案2019】綜援户「三糧」變「雙糧」　市民抨：犧牲基層

財政司司長陳茂波案今日（27日）宣讀財政預算案。預算案指將向領取綜援、生果金及長者津貼的市民出雙糧，額外發放1個月金額；惟今次相較上一份預算案發放的「三糧」為少。有團體舉辦直播活動，與基層市民即時檢討最新一份預算案。 領取綜援的余仔批評，政府發放所謂的綜援雙糧「唔足秤」，因所謂「雙糧」實際上不包括社會補貼的標準金，變相少收數百元；他認為今次財政預算案撥款發展大型基建，是犧牲基層利益，發展完全未知的未來：「如果我今日餓死咗，聽日先俾錢我又有乜用？」

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關綜聯舉辦財政預算案直播活動，與基層市民即時檢討最新一份預算案。（高仲明攝）

現年62歲的余仔，由58歲起領取逾2400元的失業綜緩，現每月改為領取3815元的綜援。他批評，今次財政預算案將綜緩由上次出「三糧」削為「雙糧」實為「唔足秤」，原因是綜援的標準金實為3400多元，加上各項社會補貼才有3815元。余仔說，上一份財政預算案發放所謂「三糧」，實際發放亦只是扣除社會補貼的標準金，他預料今次情況仍然依舊。

冀政府支援牙科

在只有多一個月標準金的「減糖」措施下，余仔對預算案大表不滿。他指，自己的牙齒狀況惡劣，進食速度較一般人慢，惟政府醫療券只適用於長者。余仔認為政府以65歲作為長者年齡標準實在不公平，他坦言「真係希望政府可以有牙科支援，我呢啲又未到65歲，又冇醫療券，又冇錢睇牙醫，呢幾年可以點捱？」

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余仔直言今次財政預算案是犧牲基層市民的利益，發展看不見的未來。（高仲明攝） 政府減「派糖」唯有再縮減日常開支 余仔慶幸輪候逾6年，終於由劏房「上到車」入住公屋，令生活開支大大減少。但他認為現時百物騰貴，政府支助追不上通脹，舉例以往40元能吃一頓飯，如今或許已經加至50元。所以今次減少「派糖」，他將需要再縮減開支，他又希望身體健康，不用花錢看醫生。 今次財政預算案預留過百億發展各項大型基建，余仔直言絕對是犧牲基層市民的利益，發展看不見的未來。他感嘆「都未解決宜家，仲點講將來？如果我今日餓死咗，聽日先俾錢我又有乜用？」

羅生對今次財政預算案傷殘津貼獲發「雙糧」的措施感到滿意，但認為對傷殘人士的支援不足。（高仲明攝） 殘疾人士不滿冀提供更多緊急支援服務 另外，因四肢殘障而需領取每月逾萬元傷殘津貼的羅生坦言，對今次財政預算案感不滿意。他期望政府能提供更多緊急支援服務予傷殘人士，希望能增設24小時緊急熱線，讓遇上緊急事故的傷殘人士能作出即時求救。 羅生對今次財政預算案傷殘津貼獲發「雙糧」的措施感到滿意，惟他認為今次財政預算案，就傷殘人士的長遠發展政策不足，認為政府應增設更多社區支援，例如提供7天上門服務，協助傷殘人士處理起居飲食。

他舉例指，現時逾萬元的傷殘津貼，逾4000元已用作聘請工人，他更表示曾因工人生病而2天未有洗澡。羅生認為政府應提供更多社區支援服務，並且將醫療券範圍擴展至傷殘人士，令更多人受惠。