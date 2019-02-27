【財政預算案】盈餘錄587億 　財爺終於無再「估錯數」？

財政司司長陳茂波公布第一份財政預算案，2018/2019年度的盈餘為587億，較去年預計的466億，相差121億。 去年預算案公布財政盈餘時，由預計盈餘約164億，最終揭盅為1,489億，相差近1,325億，今年財爺條數似乎「計準了好多」。

相比去年預算案的實際財政盈餘估錯近1,325億，今年相差121億，算是「計準了好多」。(盧翊銘攝)

政府收入方面，2018/19年度的政府收入預算為5,964億，較原本預算低，因地價和印花稅的收入較預期少，但利得稅及薪俸稅的收入則較預算多161億。政府消息人士指，2018/19年的預算利得稅為1,151億，最終收入為1,660億，故預計19/20年度有望再增加，預算為1,596億。

至於薪俸稅，政府消息人士指，由於去年退稅3萬，故18/19年度修訂收入為600億，但今年度無得加碼，只有退稅2萬，加上政府預計就業市場向好，故19/20的預算亦有所增加至666億。

而賣地收入預算同樣向好，政府消息人士指，18/19年度因受市況波動影響，收入為1,159億，較預算少51億，主要因年內有2幅推出市場的流標所致，今年則預計有1,430億。消息人士指因受啟德將有賣地，料相關收入所增加。

財政預算案今日出台，2018/2019年度的盈餘為587億。(歐嘉樂攝)

政府開支方面，當局預算撥429億作一次性紓綑措施，政府消息人士指，18/19年的一次性紓綑措施為641億，當中112億用以派4,000元的措施。對於為何今年一次性紓綑措施預算減少，消息人士指，去年盈餘較多，故相關措施加碼，但回看17/18、16/17、15/16年度亦只有300多億，強調只是去年特別多，並非今年特別少。

當局又預計今年度財政儲備為11,616億，相等於26個月的政府開支；又預測未來5年的財政儲備為12,246億，有相等於19個月的政府開支。政府消息人士指，1998年金融風暴，政府約花費1,900億（包括斥巨資買入港股擊退炒家），現時預留較多儲備是為不時之需。

前財政司司長曾俊華年年「估錯數」，至2016年底辭職參選特首，陳茂波「臨時授命」接任財爺，並於2017年初公布曾俊華留下的預算案，當時預算案估計2017/18年度的財政盈餘為164億，惟陳茂波去年公布預算案時揭盅為1,489億，相差近1,325億。可以說，今年是陳茂波真真正正第一份一手包辦估算盈餘及公布實際盈餘的預算案，而相距僅121億元，比曾俊華準繩得多。