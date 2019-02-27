五歲女童覆診數次後亡死因研訊　母親泣訴未能看到女兒畢業

五歲女童突然暈倒，之後不住覆診並曾懷疑有肺高壓，惟女童數月後不適，送院後死亡。死因庭繼續就她的死因展開研訊，女童母親今（27日）作結案陳詞，泣道女童離世後兩星期便是其畢業典禮，她還已請假準備出席，最終郤不能看到女兒畢業。她認為醫生與家屬溝通不足，醫生應早告知懷疑女兒有肺高壓。醫管局律師則指醫生已作了不少檢測以找出問題，未有馬虎。

女童梁凱晴（5歲）於2015年11月昏迷入院，送院後發現肝脾腫大。2016年2月覆診時，醫生將女童轉介至心臟科，排期至同年7月。惟女童於同年3月27日早上感不適，被送往伊莉沙白搶救，同日宣告不治。

女童母親黃佩兒(右)在庭上泣訴，未能出席女兒的畢業禮。(林樂兒攝)

母親質疑醫生未告知女兒患肺高壓

女童母親黃佩兒指，在這兩天的死因研訊前，一直不知女兒懷疑有肺高壓。黃質疑肺高壓可即時致命，醫生卻未有告知她，只把女兒轉介至心臟專科。她又道，醫生理應告知排期情況，讓她考慮向私家醫生求診，以讓女兒獲適切治療。黃認為，若早點知道女兒的狀況，會較易接受她離世，稍緩傷痛。

黃續道，女童離世後兩星期便是其畢業典禮，她還請了假答應會出席。她表示如知悉病情便不會答應，如今不能看到女兒畢業，「好似呃咗佢咁」。

醫管局指女童肺高壓病症不明顯

醫管局的律師則指，當時醫生考慮了不少病因，做過心電圖、照肺、超聲波等檢測，惟女童所患的肺高壓非常罕見，病症亦不明顯。她認為事後看來，似乎不難找出病因，但以此認為醫護人員馬虎會有欠公平。

死因裁判官明天引導陪審團後，陪審將退庭商議。

案件編號：CCDI490/2016