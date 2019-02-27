【財政預算案2019】運動員基金獲注資2.5億　消息：金額歷來最高

財政司司長陳茂波今日（27日）公布2019至2020年度《財政預算案》。香港運動員基金今年獲注資2.5億元，增加獎學金支援運動員體學雙軌發展，以及增加全職運動員退役時可獲得的現金獎勵。 政府消息人士表示，注資額是歷年最高，未來會與本港院校商討，考慮將精英運動員的課程完成期限放寬至8年，以及可獲基金全數資助就讀兩個專上課程，適用課程包括副學位、學士學位及碩士學位。

香港運動員基金今年獲注資2.5億元，增加獎學金支援運動員體學雙軌發展。圖為亞運開幕禮港隊進場。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府消息人士表示，2.5億元注資額是歷年最高，而且過往不會每年注資，金額一般只有數百萬元。消息人士指，過往不少學生反映，在投身運動界及升學兩方面有「二擇其一」的困難；財政司司長希望推出更多措施支援運動員，以便他們在代表香港參賽期間或在退役後，亦能接受專上教育。

未來或放寬精英運動員就學年期至8年

民政事務局現時與各間資助大學有協議，由於精英運動員需參與訓練及到海外作賽，因此他們可在6年內完成大專課程，消息人士指，未來會與院校商討，考慮將相關年期放寬至8年。

目前在公開賽事中奪得頭三分之一名次的精英運動員，可獲政府全數資助就讀一個教資會資助課程。消息人士表示，香港運動員基金獲得注資後，將考慮放寬「頭三分之一」的名次門檻；同時考慮擴大資助數目，合資格精英運動員可獲基金全數資助就讀兩個專上課程，適用課程包括副學位、學士學位及碩士學位。

香港運動員基金今年獲注資2.5億元，增加獎學金支援運動員體學雙軌發展。圖為香港單車隊完成亞運賽事後凱旋返港。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，全職運動員退役現金獎勵方面，現時8年或以上年資的全職運動員退役後，通常可獲20萬元至40萬元獎金。消息人士指，當局計劃大幅增加獎金金額，惟詳情仍待敲定，預計增加幅度不會少於兩成。

冀2020年上半年落實

政府消息人士表示，上述措施期望可於2020年上半年落實，同時期望可令精英運動員能更加安心，在升學問題上「無後顧之憂」，增加投身運動界的吸引力。