【財政預算案】林鄭：紓困措施「唔少」　深信社會各界會支持

新一份財政預算案今日(27日)出爐，特首林鄭月娥下午出訪泰國前表示，政府投入的新資源達1,500億元，證明政府將投資未來，為市民解困。林鄭又指，市民關注的紓困措施其實「唔少」，她認為不少投放在社會服務的資源都會有紓困效果，深信社會各界都會支持這份預算案。

林鄭表示，預算案的不少措施與早兩份施政報告是一脈相承，深信社會各界都會支持這份預算案，期望當中措施能早日落實。(資料圖片/余俊亮攝)

特首林鄭月娥表示，新一份預算案為面對經濟下行風險，以及外圍不穩定因素作準備。她稱政府投入1500億新資源，證明政府的理財新哲學是願意投資未來，為市民解困。

在創新科技方面，林鄭認為必需要持續投資，她指香港具備發展創科的優勢，保護知識權益制度好，特別是大灣區讓創科有更大發展空間，她強調《粵港澳大灣區規劃綱要》將建設國際創新科技中心放得非常前，「要靠創新推動經濟」。

對於有指這次財政司司長派糖「減甜」，林鄭則指，市民關注的紓困措施其實「唔少」，如在稅務寬減、助有需要學生等，她認為「好多投放在社會服務的資源都會有紓困效果。」她亦稱，預算案的不少措施與早兩份施政報告是一脈相承，深信社會各界都會支持這份預算案，期望當中措施能早日落實。