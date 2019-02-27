房委會調整五個資助房屋屋苑管理費　荃灣尚翠苑加幅近15%

現時未成業主立案法團的居屋或綠置居屋苑，會由房委會負責屋苑管理工作，並每年檢討管理費。房委會已擬定19/20年度10個居屋及綠置居屋苑的管理費最新水平，當中五個屋苑的管理費不變；而另外五個則分別上調16元至151元，當中以於2017年入伙的荃灣尚翠苑升幅最大，達14.93%；而調整幅度最低的為葵俊苑，僅加2.02%。

荃灣尚翠苑的管理費加幅近15%。（資料圖片）

尚翠苑及宏富苑住戶每月需多繳逾百元

房委會管理的十個居屋及綠置居屋苑，有五個屋苑需要加管理費，升幅最高是荃灣尚翠苑，上調14.93%，每個單位的住戶每月需額外多繳103元，由平均690元增至793元；其次為元朗宏富苑，升幅達13.2%，每個單位每月管理費由平均1,144元升至1,295元，上升151元。其餘為葵涌葵俊苑、大圍嘉徑苑和新蒲崗景泰苑，因運作開支增加分別上升2.02%、6.54%和6.99%。

新蒲崗綠置居景泰苑亦需增加管理費。（資料圖片）

至於五個維持在現有管理費水平的屋苑，包括青衣青俊苑、天水圍天頌苑、大圍美柏苑、美盈苑及嘉順苑，則分別因累積基金已達至不少於三個月管理費的總額，故決定維持管理費水平。

當中嘉順苑、景泰苑和尚翠苑均入伙不足兩年，房委會稱其未能節省管理開支，故需增加管理費用。房委會稱已建議業主推行節省成本措施，以將累積基金於未來2至5年增至穩健水平。

房委會調整資助房屋屋苑的管理費。（資料圖片）

房委會增加搬遷津貼額 1人住戶升2.55%

另外，房委會亦調整受清拆項目影響的租戶的搬遷津貼額，當中建議1人住戶的升幅最高，達2.55%，由9,410元升至9,650元。其次為6人或以上的住戶津貼額由28,840元升至29,340元，增加500元，升幅達1.73%。

而4至5人家庭增加380元至22,490元，增幅達1.72%；2至3人住戶則增加0.69%至16,160元。經調整的津貼額適用於自去年12月1日或之後公布的政府清拆行動。