【收緊長者綜援】房委會現不改公屋長者年限　議員憂藏「殺機」

政府下月起收緊長者綜援門檻，長者綜援申請資格由60歲延至65歲，未滿65歲的新申請人須轉領成人綜援，較長者綜援少逾千元，引起社會爭議。然而，有關年齡限制會否伸延到其他政策範疇，尤其是涉及數以十萬計人士受影響的多項房屋計劃申請，情況令人關注。 房屋委員會今日回覆《香港01》查詢時指出，雖然現階段無計劃對各項房屋政策及措施作出改變，但會密切留意政府政策及社會發展，不時檢視各項政策和措施。 身兼房委會委員的立法會房屋事務委員會主席柯創盛認為，房委會的回應似乎隱藏「殺機」，隨時會如收緊富戶政策般忽然出招，他表明反對收緊申請公屋、居屋或長者房屋的長者年限，並指政府若要採取任何政策及措施改動，必須諮詢立法會及民間意見，不能倉卒行事。

房委會指出，雖然現階段沒有計劃作改變，但稱會密切留意政府政策，不時檢討各項政策和措施。（資料圖片）

60歲長者申請公屋居屋都獲「優先」處理

房委會現時多項政策，均容許年滿60歲長者享有更優先獲得房屋資源分配的資格，換言之，一旦將申請年齡調高，大批60至64歲長者會受到影響。

根據「高齡單身人士優先配屋計劃」，申請者配屋時必須年滿60歲，他們可較一般家庭申請較早獲得處理。另外，房委會轄下的「共享頤年優先配屋計劃」、「天倫樂優先配屋」計劃亦有相關的年紀要求。至於在公屋寬敞戶政策下，擁有60至70歲的家庭成員，會放於寬敞戶名單的最後位置。

除了公屋外，居屋申請亦設有「家有長者優先選樓計劃」，普通綠表資格的二人或以上家庭，或白表核心家庭中有成員是年滿60歲的年長親人，便可選擇參加其計劃，提升選樓次序。

房委會指出，會密切留意政府政策、社會發展及市民意見，不時檢視各項政策和措施，以適切地照顧低收入家庭的住屋需要。（資料圖片） 房屋署：會密切留意政府政策 《香港01》早前向房委會查問，了解日後會否跟隨長者綜援申請資格安排，將門檻由60歲提升至65歲。房委會今日回應時指出，現行的各項房屋政策和措施，對合資格人士有不同的年齡規定，現階段沒有計劃作改變。 不過，房委會指出，會密切留意政府政策、社會發展及市民意見，不時檢視各項政策和措施，以適切地照顧低收入家庭的住屋需要。

柯創盛表示認為，房屋署相關回覆令人人心惶惶。（資料圖片） 柯創盛：答案令人人心惶惶 立法會房屋事務委員會主席柯創盛指出，房委會的回覆明顯隱藏「殺機」，擔心會引致廣大公屋和居屋申請者「人心惶惶」。他說，就政府今次收緊長者綜援申請資格，社會反對聲音不斷，他認為政府應汲取是次教訓，審時度勢處理其計劃。 他又指，若將公屋長者申請年齡的門檻提高，一般申請者的平均輪候時間會不斷推高，故反對收緊年齡限制。

招國偉：必須審慎考慮

房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉認為，房委會的答案是埋下「伏筆」。他又指，現時一眾60歲長者向上流的機會不高，加上不少房屋政策的長者年齡限制都定於60歲，一旦作出改動，或會漠視當年的政策原意，認為署方必須要審慎考慮。

招國偉指出，《長遠房屋策略》當年亦提到，政府應優先處理中老年的房屋需要，故若將門檻調高，或會漠視當年的政策原意。而房委會不少房屋政策的長者年齡限制都定於60歲，包括公屋、居屋等，直言一旦將年齡限制提高，將會「非常不容易」。