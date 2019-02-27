扣減獎金改發警告信　九巴18年曾發790封予超速車長　較16年增8倍

大埔九巴翻側車禍後，大眾較以往更關注巴士行車安全問題。運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）以書面回覆立法會議員質詢時，稱九巴過去3年透過黑盒錄得的涉嫌超速駕駛個案，以及因核實超速而發予車長之警告信數目大增。過去3年九巴分別有3,223、2,093 及 6,255 宗涉嫌超速駕駛個案，而在核實個案後，九巴過去3年分別發出84、102 和 790 封警告信予超速車長。

九巴過去3年分別發出84、102 和 790 封警告信予超速車長。（資料圖片）

九巴去年錄6255宗涉嫌超速駕駛



據專營權條款規定，所有專營巴士均須安裝俗稱「黑盒」的電子數據記錄儀。運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）以書面回覆立法會議員質詢時，提供了九巴過去3年透過黑盒錄得的涉嫌超速駕駛個案分別達3,223、2,093 及 6,255 宗。但政府認為，2018年數字明顯較前兩年增加，與九巴提升黑盒功能和監測標準有關，因九巴黑盒以往無法偵測在限速每小時50公里的路段超速至不超過每小時70公里的個案，但提升至配合電子地圖數據後，可據不同路段時速限制進行監察；而2018年數字更包括了不載客巴士。

數據顯示，在2016、2017及2018年，九巴核實個案並向超速九巴車長發出的警告信分別有84、102 和 790 封。對於2018 年數字較以往兩年為高，運輸署認為，這與九巴取消對超速車長以扣減獎金的形式作處分（相關獎金已併入車長底薪以改善車長的薪酬待遇），而改為發出警告信有關。

運輸署：無接獲有關黑盒量度車速和定位出錯的報告或投訴

至於立法會議員引巴士車長工會意見，指黑盒量度車速及定位功能有誤差，致錯誤發出超速警報一事。運輸署稱，至今並無接獲有關黑盒量度車速和定位出錯的報告或投訴。而在處理涉嫌超速駕駛個案，九巴明確表示會經多重核實黑盒記錄的數據和所行經路段的車速限制。嚴謹分析就個案後，才擬定合適的跟進行動。而據運輸署所知，其他專營巴士營辦商亦無發現其車隊黑盒在量度車速和定位有顯著出錯的情況，重申運輸署將繼續跟進各專營巴士營辦商就地理圍欄技術的測試，以進一步提升專營巴士的營運安全。