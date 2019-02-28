【財政預算案2019】6億翻新公廁　清潔工盼實而不華　改善通風

財政司司長陳茂波昨日（27日）發表新一份財政預算案，提出在未來五年撥款共逾6億元，翻新約240個公廁，包括改善通風等設備及提高公廁衛生水平。政府消息人士指出，會優先翻新位於市區、保養情況差而使用率高的食環署公廁，翻新的公廁內或會安裝LED燈、自動感應水龍頭等。 任職清潔工人的明哥曾處理大大小小的公廁，他指現時評估翻新公廁成效言之過早，只希望能夠「實而不華」，不單只美觀，內部的設施都能耐用和實用。

政府將優先翻新位於市區、保養情況差而使用率高的食環署公廁。（譚威權攝）

符合三個條件公廁率先翻新

新一份財政預算案指未來將撥款共逾6億元，翻新本港約240個公廁。政府消息人士指出，會優先翻新位於市區、保養情況差而使用率高的食環署公廁，視乎公廁狀況而決定翻新程度，部分或需進行通風系統改善等大型工程。

被問到會否增設智能設施，消息人士就指，或會安裝LED燈、自動感應水龍頭等。食環署亦會檢討日後管理、保養的做法，並加設人手。現時本港約有800多間食環署的公廁，未來5年可翻新的240所公廁，將佔總數約30%。

明哥希望翻新的公廁能「實而不華」，內部設施都能耐用和實用。（譚威權攝）

現年71歲的明哥曾任全職清潔工，但年紀漸老，希望能自由選擇上班時間，所以年多前轉為兼職清潔工。他認為兩者最大分別為全職能享勞工福利，而兼職的時薪則較全職高，日薪為400元。惟兩者相同的，必然是要在通風系統惡劣的環境下工作。

盼款項也可用於清潔工具

今次財政預算案指公布將撥款6億改善公廁設備，明哥希望未來翻新的公廁不會「華而不實」、只有外在的美觀；他希望更能真正做到「實而不華」，改善公廁內的設備，例如水力足夠的馬桶、增加通風設備，以及增設水壓強的水槍等，從而讓一眾工人更輕易清潔公廁。

明哥認為除了翻新公廁外，工作時使用的設備亦十分重要，他指公廁內的物資和設備如廁紙、鮑魚刷、廁所泵、膠手套和垃圾夾等，都由外判公司提供。他透露有工友因公司遲遲未為其更換手套，而需自己掏錢購買上班用品。所以，明哥又希望6億元的撥款，未來能幫助工友增加或更換工作設備，改善清潔工人的工作環境和質素。

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根本坐多陣都會出汗 清潔工明哥指公廁值勤室和點名室通風差

明哥指公廁內的值勤室和點名室均沒有通風系統，直言「根本坐多陣都會出汗」。（譚威權攝）

在值勤室和點名室食飯？

早一張清潔工人在公廁內用膳的相片，引起社會迴響。食環署官員早前回覆曾稱，工友可於值勤室和點名室用膳。惟明哥指公廁內該兩房間均沒有通風系統，直言「根本坐多陣都會出汗」。他說平常都會帶飯上班，有時會到公園用膳，明哥坦言「講真有時啲途人望住你食，你都冇辦法架喇，都係要咁食。」所以他希望6億元撥款，亦能改善清潔工人工作和休息的環境。

由於明哥居住於粉嶺，所以清潔公廁的範圍多數於區內，惟要數清潔過「最污漕」的公廁，明哥則毫不猶疑回答指上水的龍運街公廁。他解釋該公廁的水力不足，位處於交通中心，使用人次多，明哥更指使用者品流複雜，從水貨客到吸毒者都有，以致公廁清使清潔完，亦很快回復原狀，他直言如公廁使用者的質素好，就已經幫了很大忙。