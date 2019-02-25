【財政預算案】擬撥款翻新公廁　郭家麒：不改善外判即換湯不換藥

政府本周三將發表新一份財政預算案，有消息指因應香港公廁衞生情況欠佳，加上設施陳舊，預算案會預留逾五億元，翻新全港逾200個公廁，佔本港食環署轄下約800公廁的四分一，即平均每個公廁花費250萬元，改善有關情況。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席郭家麒今早(25日)出席港台節目時表示，單靠一筆過撥款，難以徹底解決現時公廁出現問題，認為應從政府設立管理標準及改善外判制度入手；出席同一節目的香港廁所協會副會長熊志權則批評，本港公廁環境衛生惡劣，港人使用公廁文化差勁，且數量不足。