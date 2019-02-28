【財政預算案】盈餘日減恐或「走糖」　政府消息：大家要面對現實

財政司司長陳茂波今日發表財政預算案，如非把上屆政府設立的房屋儲備金824億元分4年回撥財政儲備中，未來四個財政年度已有三年出現赤字預算，惟這亦未計及推出「派糖」措施，意味著日後政府「減甜」情況或比今次預算案有增無減，甚至可能出現「走糖」，即不再有利民紓困措施。 雖然今年「派糖」涉款約420多億元，比去年超過600億元少了一大截，但佔盈餘比例卻由慣常約四成增至逾七成。政府消息人士指出，每年能否撥出資源推出利民紓困措施，很大程度上亦要視乎收支情況會否有盈餘，倘經濟情況欠佳、公帑收入減少，政府推出有關措施力度亦難免減弱，消息人士說：「政府和市民都要面對現實。有資源就用有資源派法；無資源都要度橋諗計去做。」

財政司司長陳茂波今年派糖大縮水。(羅君豪攝)

不過，消息人士指市民毋須過慮，因下年度經營帳目出現赤字，主要是4,000元關愛共享計劃年內派發等因素，政府財政狀況未見出現結構性轉變，但未來未必會有大幅度增加開支。

而把稅務政策組由財經事務及庫務局轉移至直屬財政司司長辦公室，消息人士解釋是配合檢討稅務政策，因稅務政策近年備受國際社會重視，視為拓展的重要競爭手段，香港並不能在形勢上落後於人。

展望未來經濟發展形勢，消息人士指香港受外圍影響很大，今年初環球市場環境及氣氛似比去年11及12月為佳，現時預測今年香港經濟增長2%至3%，2020至2023年平均每年實質增長3%是較為穩妥。他又重申，倘有需要政府會出手，推出適切支援措施撐企業、穩經濟，否認現時的措施是忽視企業的情況。

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免被誤解托市 拒放寬按揭成數

至於開源方面，消息人士坦言在坐擁龐大儲備下，在政治上根本難以開徵新稅。被問及應對樓市措施「交白卷」，但過去政府曾研究租金扣稅、放寬首次置業物業按揭成數及重推資助置業貸款，消息人士表示政府對協助這批置業有困難人士「很上心」，但現時並非合適時機放寬按揭成數，不希望措施被誤解政府要托市。