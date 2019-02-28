【財政預算案2019】政府減糖　單親劏房戶僅得綜援：不理基層生死

政府星期三（27日）公布財政預算案，惟多項紓困措拖紛紛「減糖」，關愛共享計劃等一次性協助低收入住戶的「N無津貼」亦失蹤，基層未能受惠。有單親的劏房戶媽媽批評，預算案對科技、基建著墨甚多，但對住屋、醫療、養老問題則輕輕帶過，無奈感慨「如果10分滿分，我只能給2分。因為政府是不顧基層生死！」 李小姐以月租4,000元住在觀塘一個60呎的劏房，然而她要湊着4歲大的女兒而未能外出工作，兩人只能單靠綜援的約3,700元，及前夫所給的生活費勉強過活。而她的女兒最近更被診斷出有輕微的過度活躍症，「十分擔心，擔到自己也病了接近兩星期。根本就睡不了。」

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「其實應該要重推水電津貼，前幾年都沒有！曾經有一年免過300元電費，其他（措拖）都無受惠。」37歲的李小姐，與丈夫離婚後以4,000元月租觀塘一間40呎劏房，房內除僅夠轉身的廁所外，便只有一張雙人床；該張雙人床亦是4歲女兒的書枱、梳化及睡床。

對於今次預算案，李小姐淡然地說：「今年沒有 （綜援）『三糧』，只有『雙糧』。」當再追問她的感覺時，她不滿斥「政府這麼有錢但都不用。『三糧』是比較能夠紓緩到生活，『雙糧』真的沒什麼幫助」，又形容她們仍然生活在邊緣中，不會因為多發一個月綜援後生活會立即改善。她希望政府可以直接向基層提供水電津貼，「除了租金，水電每個月要額外交多在500至600元。」

李小姐平日亦會帶女兒到公園散步，玩滑板車。（王海圖攝）

未能抽中過渡性房屋

李小姐稱已入表排公屋四年，去年亦曾入表申請香港仔漁光村推出過渡性房屋計劃，惟未有抽中。支持政府將預留20億元給非政府機構興建過渡性房屋？她認為是好事，但其女兒已在觀塘區內上學，因不想跨區上學，故她未必考慮。她多次強調想出外工作，好讓生活變得穩定一點，「找托兒父母要找社工申請，19元一小時；又聽過兒童在托養家庭受傷。太多考慮、太麻煩。如果政府可以安排學校可以托兒會比較有信心點。」

女兒開始上學，日常開支變多。李小姐直言「不吃不喝，我們也要交租」，「我與女兒向來吃得比較少以節省費用，女兒從小到大也未飲用配方奶粉」，除了必須要繳交的書簿費外，校服是二手衫，平日娛樂是到公共圖書館看書，及到附近的公園遊玩。她認為，政府向有需要的學生提助一次性2,000元的津貼的作用不大，反問難道用津貼只上一、兩個月興趣班嗎？「減金額每個月500元也好，恆常化才能有用。」

李小姐與女兒住在觀塘康寧道一個40呎的劏房內。（王海圖攝）

恐面對龐大醫療開支

儘管李小姐努力控制日常開支，但未來的醫療開支或是她們要面對的另一問題。女兒上學半個學期，老師便發現她有輕微的過度活躍症，李小姐憶述：「原來小朋友都有壓力，只是他們不懂得表達。」她留意到，不少同樣住在劏房的小朋友較易有過度活躍症問題，「所有活動都在床上進行，我家只有60呎根本無其他位置走動，對小朋友發展十分有影響。」她認為房屋未解決，會衍生更多民生問題，「大家的錢都用在租金上。」

「唉！香港人遲點不是做死，而是病死。」李小姐嘆氣，指出早前女兒病了到急症室求診等了7個半小時，認為本港醫療人員人手緊張，「政府經常說這邊沒有資金、那邊又沒有資金，但卻有錢支付基建超支，為什麼不做好一點醫療、住屋的政策？」建議政府應該加推小朋友醫療券、加建醫院等。重提女兒有輕微過度活躍症問題，她說未有轉介到醫院治理，「因為未到嚴重，暫時靠日常生活去控制。」

財政司司長陳茂波（左二），27日公布財政預算案。（羅君豪攝）

科技是有錢人的玩意

李小姐認為預算案的重點放在創科、基建上，無視了市民必須的房屋、醫療、教育、養老等範疇上，「如果住屋問題解決了，香港好多問題都解決了」，「成日提着科技，科技是有錢人的玩意，我們無錢連最基本的科技都接觸不到 ！」「為何政府經常叫人回大灣區發展？財爺不如先與子女回去住一下吧！」若10分是滿分，她只能對這份預算案給2分，怒斥「政府是不顧基層生死！」