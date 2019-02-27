【財政預算案2019】政府明年開支突破六千億　花錢最多的範疇是…

新一份財政預算案今日（27日）公布，財政司司長陳茂波公布，2019/20年度的政府總開支為6,078億元，其中經常開支為4,410億元，比本年度上升9%。本文會為大家拆解這六千億開支的組成（因應四捨五入，各數相加未必等同6,078億），以及各個範疇的重點政策。

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教育：1,240億

教育繼續成為政府總開支之中的最大項目，佔政府總開支20.4%。按照政府數字，來年教育開支比起2018/19年度實質增長（即名義增減扣除通脹，下同）9.5%。

陳茂波在今年的預算案中，亦宣布一些和教育有關的重要措施，涉及下年度以至更加長遠的投資，例如預留160億元專款，供教資會資助的大學增建或翻新校舍設施之用；撥款5億元在未來3個學年推行「中學IT創新實驗室計劃」，向每所資助中學提供100萬元，提升學生資訊科技基礎。

社會福利：972億

佔政府總開支16%。按照政府數字，來年社會福利開支比起2018/19年度實質增長3.2%。

今份預算案與社福相關的重要政策，包括撥款200億元購置60個物業，供營辦130多項社福設施；增撥13.6億經常開支，以增加500個安老院宿位和300個資助日間護理名額，以及推行試驗計劃，為私營院舍提供外展服務。

教育繼續佔政府各類開支之中最多。（資料圖片）

醫療衞生：886億

是政府開支的第三大項，共佔總數14.6%，總數比2018/19年度實質增長10.2%。

因應公營醫療系統壓力沉重，本年預算案亦提出一些紓緩措施，例如預留100億元作為公營醫療撥款穩定基金，確保公營醫療服務有穩定資源及可應付不時之需；向醫院管理局增撥超過7億元經常性資助，用以提高士氣，挽留人才等。

基礎建設：790億

佔政府總開支13%，比2018/19年度實質減少1.1%。

陳茂波在演辭中特別提到，近期一些工程項目，引起市民對工程質素的關注，也影響了建造業界多年來建立的信譽。政府會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門的工作。

根據預算案補編及附錄，2019/20年度的重要基礎建設項目，包括活化翠屏河、中部水域人工島（即明日大嶼）相關研究、將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造、古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎建設工程等。

陳茂波公布新一份財政預算案。（羅君豪攝）

輔助服務：667億

佔政府總開支11%，比2018/19年度實質增加9%。主要是指政府行政開支，例如公務員薪酬等。

保安：568億

佔政府總開支9.4%，比2018/19年度實質增加9.9%。政策範圍一般包括邊境防衞、出入境管制、法治和秩序等。

經濟：384億

佔政府總開支6.3%，比2018/19年度實質增加70.9%，是眾開支之中，增長幅度最大的一項。

環境及食物：335億

佔政府總開支5.5%，比2018/19年度實質增加30%。

社區及對外事務：227億

佔政府總開支3.7%，比2018/19年度實質減少12.5%。

預算案宣布，將房屋儲備金分4年回撥至庫房。（資料圖片）

房屋：7.14億

金額比2018/19年度實質增加27.4%，但佔政府總開支僅0.1%。

這個數字明顯比其他數字為少，因為政府目前承擔房屋開支的主要方式，是交由房委會自負盈虧，並不會計入政府收支帳目。而根據房委會1月初公布的財政預算，預計2019/20年度的總資本開支為209億元，綜合盈餘為130億元。

本來，上屆政府為房委會設立房屋儲備金，供房委會有需要時動用，至今已滾存至824億元。不過房委會已連續多年錄得盈餘，未有需要動用房屋儲備金，所以今年預算案宣布，將這筆儲備金分4年回撥至政府庫房。陳茂波在記者會中亦表示，暫時未見到房委會有需要動用這筆儲備，所以採取這種做法。