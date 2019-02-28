【鷹君爭產】羅嘉瑞認建議父親成立信託　原意只為節省遺產稅

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）狀告滙豐國際信託案續審。滙豐傳召羅老太三子羅嘉瑞作供，他承認曾建議父親羅鷹石成立信託，初時目是為省遺產稅，但他沒有參與討論設立信託的事宜。嘉瑞又稱，當年在美國行醫的他，在父親要求下返港處理家族生意，代表其母的律師卻指，嘉瑞是自己要求回港，又指羅老師生原意想他當駐酒店醫生。

羅嘉瑞稱信託成立原意只為節省遺產稅。（李慧娜攝）

當初成立信託為省遺產稅

羅老太三子兼鷹君集團主席羅嘉瑞接受盤問時承認，早於1980年代時他建議父親羅鷹石設立信託，但將哪類資產交予信託是由父決定，而最終決定將瑞勝作為信託公司，而瑞勝則持有約43%至44%的鷹君股份，羅嘉瑞稱起初建議設立信託時並沒有談到鷹君控制權的問題，只為節省遺產稅。

嘉瑞稱無參與討論信託

不過羅老太的律師質疑，羅鷹石不會願意對鷹君控制權撤手，除非他認為即使信託基金成立後，他可以對信託作出有效控制（effective control），但羅嘉瑞指當時為重建公司非常忙碌，且設立信託與否是父親的決定，沒有參與相關討論。

指父建議他參與家族生意

曾在美國修讀醫科的羅嘉瑞又提到，他於1970年代尾，父親建議他返港參與家族生意，但老太律師反指是嘉瑞要求回港，當時羅鷹石稱他可回港參與酒店業務，要求他在美國修讀酒店管理課程，而返港後再成為駐酒店醫生，羅嘉瑞不同意說法。

最終決定權在滙豐

羅老太的律師又指，當受益人向滙豐提出任何投資建議，滙豐均會跟從，羅嘉瑞稱雖大部分時候滙豐會跟從，但有一次他與羅慧瑞作出不同投資建議，滙豐自行決定最終投資方向。

羅老太的律師續問，在2008至2015年從信託分錢建議均非由滙豐提出，羅嘉瑞稱滙豐會聽取受益人建議，但最終決定權在滙豐手上。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018