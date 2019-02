【鷹君爭產】五子羅鷹瑞直認與胞弟羅啟瑞不和　遭多次「佔便宜」

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)狀告滙豐國際信託一案,案件今(27日)下午續審時,滙豐傳召羅老太五子羅鷹瑞作供。羅鷹瑞稱2016年時得知羅嘉瑞增持鷹君股票,但認為沒有問題,又表示樂見羅嘉瑞繼續管理鷹君,直指兄長羅嘉瑞為「No.1 choice of CEO」,被問到若最大股東為羅啟瑞時會否有相同看法,羅鷹瑞直認與胞弟不和,在多次事件中被對方「佔便宜」,直言不諱「he is not my favourite brother」。

滙豐信託傳召羅鷹瑞作供,羅鷹瑞接受盤問時稱亡父在1988年所立的意願書,是希望鷹君集團可以一直由羅氏家族控制,但他在意願書沒有提及誰要作為最大股東。羅鷹瑞認為滙豐信託與羅氏家族為合作關係,而非敵對關係,正如在2008年金融危機,他與羅嘉瑞及信託合作,才能夠繞過特別股東大會,即時通過解決危機的方案。

羅鷹瑞又指,他在2016年4月才從羅嘉瑞得知他在增持鷹君股票,但羅鷹瑞認為沒有問題,因羅嘉瑞為集團之首,增持可令他保障在集團中的控制權,亦沒想過羅嘉瑞增持會影響到信託。他直指認為羅嘉瑞是「No.1 choice of CEO(行政總裁最佳人選)」,又指他在重建集團時居功至偉,支持他一直管理公司。

羅鷹瑞(穿深色西裝)作供時坦承與胞弟羅啟瑞不和。(李慧娜攝)

不過,羅鷹瑞被問到若擁有大量鷹君股票的人是羅啟瑞時,羅鷹瑞直認他不會有相同想法,又談到自己在多次事件中被羅啟瑞「佔便宜」,亦是「受害者」,以致他要保護自己、保護信託、保護鷹君集團,他直言不諱「he is not my favourite brother(即指羅啟瑞非他最喜愛的兄弟)」。

羅鷹瑞指,他、羅嘉瑞及羅康瑞從沒事先參與有關2016年羅老太意向書的討論,他有理由懷疑意向書有其他隱秘的動機,又指替羅老太草擬意願書的律師行,誤導羅老太意願書可以令「權力俾番哂佢」,認為羅老太當時年屆九十多歲,必不懂得運作有關權力,不過羅老太一方則質疑是否因為該律師行不是與他同一陣線,因而作有關指控,但羅鷹瑞反駁稱,羅老太曾向他稱不認識有關律師,亦不願向律師支付律師費。

