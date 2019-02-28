有線新聞「一哥」趙應春榮休　馮德雄回巢重掌新聞部

有線寬頻通訊有限公司宣布馮德雄將於3月13日出任香港有線新聞有限公司執行董事一職；執行董事趙應春即在今日（2月28日）榮休，並將明日有線寬頻主席特別顧問。

馮德雄是有線新聞部的創辦人之一。（中文大學圖片）

趙應春今日榮休。（資料圖片）

有線新聞上月傳出裁員消息，同時指「一哥」的執行董事趙應春將在首季內榮休，轉仼主席特別顧問。不過之後有線修改供股方案，管理層會晤新聞部員工後，指暫不裁員。

今日（2月28日）有線寬頻宣布，有線新聞的開山鼻祖馮德雄將在3月13日起重掌新聞組。另外，現任的新聞總監黃餘發會擢升為有線新聞部高級副總裁，而趙應春則在即日退休，轉任有線寬頻主席特別顧問。

有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，認為馮德雄是新聞業界翹楚，為有線新聞奠定堅實的基礎，對他重歸有線集團感到非常高興；又感謝趙應春在過去25年對有線電視的貢獻。