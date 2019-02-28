有線新聞「一哥」趙應春榮休　馮德雄回巢重掌新聞部

撰文：麥凱茵
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有線寬頻通訊有限公司宣布馮德雄將於3月13日出任香港有線新聞有限公司執行董事一職；執行董事趙應春即在今日（2月28日）榮休，並將明日有線寬頻主席特別顧問。
馮德雄是有線新聞部的創辦人之一。（中文大學圖片）
趙應春今日榮休。（資料圖片）
有線新聞上月傳出裁員消息，同時指「一哥」的執行董事趙應春將在首季內榮休，轉仼主席特別顧問。不過之後有線修改供股方案，管理層會晤新聞部員工後，指暫不裁員。
今日（2月28日）有線寬頻宣布，有線新聞的開山鼻祖馮德雄將在3月13日起重掌新聞組。另外，現任的新聞總監黃餘發會擢升為有線新聞部高級副總裁，而趙應春則在即日退休，轉任有線寬頻主席特別顧問。
有線寬頻營運總裁梁淑儀表示，認為馮德雄是新聞業界翹楚，為有線新聞奠定堅實的基礎，對他重歸有線集團感到非常高興；又感謝趙應春在過去25年對有線電視的貢獻。
馮德雄曾任有線新聞總監，是新聞部第二把交椅，2014年離職，2019年回巢，接替趙應春擔任有線新聞執行董事。（中文大學圖片）
根據有線寬頻的新聞稿，馮德雄指 「我非常榮幸獲得委任。未來的工作充滿挑戰，我很期待與新聞部同事再次並肩作戰，繼續以公正、持平、用心的態度，做好有線新聞。」
新聞稿指：馮德雄是一名資深新聞工作者，從事新聞工作逾30年，當中於有線電視服務近20年，為有線新聞部創始團隊的重要一員。馮德雄於中文大學新聞系畢業，先後於本港多間傳媒機構工作，對新聞製作及管理瞭如指掌，現於中大新傳學院兼任教職。
趙應春投身新聞廣播界逾40年，曾任職無綫電視新聞部，於1991年加盟有線電視，協助有線電視創立全球首個24小時中文新聞頻道，並建立亞洲首個全數碼化運作的新聞中心，曾任新聞行政人員協會主席。
《香港01》記者分別致電馮德雄和趙應春查詢，但電話未能接通。