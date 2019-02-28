Uber與的士合作推叫車服務「Uber Flash」　下周二推出

早前Uber曾表示，有意與香港的士業界合作，如今成事。Uber今日（28日）向傳媒發採訪通知，表示將推出與的士業界合作的「Uber Flash」，其服務與日本、台灣的「Uber Taxi」叫車服務相近。Uber指，是次合作夥伴為天誠汽車集團有限公司，新服務將於記者會當日，即下周二（3月5日）正式推出。

Uber表示將推出與的士業界合作的「Uber Flash」。（資料圖片）

Uber於採訪通知表示，「Uber Flash」作為Uber北亞區首個同時為乘客配對UberX及的士的嶄新服務，期望可與的士業界聯手提升本港接載服務水平，以創新科技為的士司機提高工作效率及增加經濟機遇，並為港人提供更便捷的交通選擇。Uber指，記者會於3月5日舉行，屆時其合作夥伴天誠汽車集團有限公司業務持有人劉偉堅，將與Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin分享合作詳情及未來業務發展方向，並宣布當日正式推出服務。

Uber邀的士司機加盟平台接單 工會認有合作空間：無永遠嘅敵人

Emilie Potvin早前接受《香港01》電話訪問時指，希望仿效新加坡、日本及台灣做法，與本港的士合作，邀請的士司機加盟Uber平台接單，冀達雙贏局面。她表示，假如的士成為Uber合作夥伴，可利用Uber平台接單，增加生意額。

Emilie Potvin早前（左二）表示，Uber願意提出合作方案，邀請的士司機加盟Uber平台接單，達致雙贏局面。（Emilie Potvin Twitter相片）

Uber Flash新加坡已推行



事實上，Uber Flash早於新加坡推出，與當地的士經營商ComfortDelGro合作，用家可透過Uber軟件召私家車及的士；當中的收費按Uber系統計算距離、等候時間及動態需求等調整。Uber全球公共政策、經濟及研究總監Damian Kassabgi曾指，與Uber合作的的士司機，平均收入增19%。

鐵鎚猛打的士車身致凹陷洩憤 業界斥白牌車打爛飯碗 促政府取締

Uber近年進軍香港加入載客市場，惹起的士業界不滿，過去更多次發起抗爭行動；其中上月中業內人士用鐵搥猛力敲打兩部的士車身及車頂至凹陷，意指「被打爛飯碗」。如今個別業內人士與Uber合作，可謂「無永遠的敵人」。