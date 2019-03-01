【新居屋】東涌裕泰苑開齋賣出2伙　凱樂苑兩日售出逾百伙最搶手

新一期居屋於周四（2月28日）開始邀請申請者揀樓，於首日共邀請120位申請者，不過當中僅102人到場，意味有18人「甩底」，佔整體的15%。揀樓於今日（1日）繼續於樂富居屋銷售中心進行，房委會稱共有120位申請者到場，「甩底率」為9.8%。 而根據成交紀錄冊，銷情最好的為長沙灣凱樂苑，兩日內共售出147伙，當中以D座最受歡迎，共售出61伙；而於首日錄得零成交的裕泰苑今日終於「開齋」，錄得兩宗成交。

新一期居屋於周四開始揀樓。（資料圖片）

新一期居屋於周四（2月28日）開始揀樓，房委會稱於首日共邀請120名申請者，惟最終只有102人到場，即甩底率達15%。而今日（1日）則共邀請133名綠白表人士揀樓，並有120人到場，即甩底率9.8%。

東涌裕泰苑於今日錄得兩宗成交。（資料圖片）

凱樂苑D座大單位最受歡迎

房委會稱，於首兩日共有213個單位成交，包括181個綠表及32個白表。根據成交紀錄冊，長沙灣凱樂苑續成為銷情最好的屋苑，今日（1日)錄得79宗成交，兩日共售出147伙。當中以D座最受歡迎，兩日共有61宗成交，並集中於中高層的1室及4室，兩者均為631平方呎的大單位，並料部分單位可享有海景。而於凱樂苑E座39樓17室的樓王已於周四售出，售價為467.9萬元。而面向內街的C座則於今日錄得唯一一宗成交。

於首日「無人揀」的裕泰苑，終於今日成功開齋，錄得兩宗交易。根據成交紀錄冊，兩宗交易於A座2樓的5室及14室，分別售130.6萬元及276.4萬元。而啟朗苑今日則錄得34宗成交，比首日多出4宗。

房委會稱，受公屋清拆計劃影響的約200位家庭申請者，已在首兩日全部獲邀揀選居屋單位。於下周一（4日）約有120位綠表及白表申請人獲邀揀選居屋單位。