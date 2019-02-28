房委會新一期居屋今日（28日）起開始揀樓，位於凱樂苑的樓王單位更於短時間內已被揀。 有成功選購凱樂苑心儀海景單位的買家稱，一早做足準備列出多個心水單位，坦言揀樓時非常緊張「手都震埋」，但坦言日後海景可能變樓景：「喺香港今日有海景唔代表你聽日有。」亦有購入啟朗苑的退休人士大讚屋苑位置方便，價錢吸引，稱將交由一對子女負責大部分首期及供樓費用。

首批揀樓人士排隊入場。（洪嘉徽攝）

楊先生指，為了揀得心頭好，早已列出29個單位準備揀選。(譚威權攝)

美東邨重建户購入凱樂苑海景單位

一家七口、三代同堂居於美東邨的楊先生，因受重建清拆計劃影響，成為首日揀樓的準買家。他說，為了揀得心頭好，除了多次到屋苑地盤視察，更羅列多個心水單位。他指，自己的籌號排第29，故心水單位有29個，等候揀樓期間非常緊張：「見到頭十個（心儀）單位畀人揀走，內心好煎熬…手都震埋！」最後成功以約460萬購入於凱樂苑D座39樓04室單位，可以望到海景。

他坦言最想購買「樓王」單位，雖然最終無緣，但仍能揀到喜愛單位亦開心興奮，可以一圓上車夢，「喺香港上到車可以一勞永逸。」他更指上車後可免去定期被房署抽查資產的麻煩，改善家人居住環境。由於凱樂苑對出海濱位置，是「地王」的地盤，日後海景或受阻，他坦言「都預咗，喺香港地你今日有海景唔代表聽日有。」他稱已繳付5%的首期，日後主要由夫婦二人供樓，預計每月供款約2萬元，「都吃力㗎。」

鄧女士指，為了慳錢上車，旅行的地點大多是內地。(洪嘉徽攝)

為買樓減少去旅行只返大陸

同樣受公屋重建計劃影響的鄧女士，她現時與丈夫、奶奶三人居於白田邨。大肚揀樓的她稱，為了下一代早有置業打算，並慳錢為上車作準備，「會買少啲衫，對上一次去旅行都係2007年去日本，之後都係返吓大陸就算。」她成功購入於凱樂苑E座37樓04室，雖未能即時入住，但她早已打算日後會為初生嬰兒預留一間房，亦會與奶奶同住。

至於現時一家四口居於白田邨三百餘呎單位的何氏夫婦，成功選購於啟朗苑C座21樓06室的心儀單位。他們居住的單位重建在即，「間屋都有漏水、天花剝落等問題。」他們指，居屋五二折發售非常吸引，故決定認購。何太稱，早前曾多次到啟朗苑一帶視察環境，認為生活設施及交通方便，「遲啲沙中線開埋仲方便。」二人已是退休人士，稱首期及大部分供樓費用將由一對子女負擔，「買到梗係好開心。」而其女兒則稱平日有為買樓作準備，「食少啲、買少啲，都會適當地節儉。」

何氏夫婦表示子女會承擔大部分置業費用。(洪嘉徽攝)