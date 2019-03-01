【鷹君爭產】羅嘉瑞認為母親遭人操縱　指六弟引其言引發爭產

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）狀告滙豐國際信託案續審。羅老太三子羅嘉瑞今繼續作供，羅嘉瑞一再重申，他認為母親在意願書一事上遭人操縱，直指整件事是精心設計，而六弟羅啟瑞以他曾威脅「炒哂你地（兄弟姊妹）」為藉口引發「爭產」，但卻在事件發生前，已帶羅慧琦到律師行看意願書的草擬本。

羅嘉瑞認為母親在意願書一事主遭人操縱，覺整件事是經精心設計。（資料圖片）

信託與家族合作才可控制公司

羅老太三子兼鷹君主席羅嘉瑞繼續接受羅老太一方盤問，代表羅老太律師問到，信託持有33%鷹君股票，算不算得上是擁有「有效控制」，羅嘉瑞認為只有信託與羅氏家族成員合作，才可達致「控制」公司，而信託本身連公司管理都沒有參與，反問如何在鷹君內達致「有效控制」。

鷹君不能與長和新世界相比

羅老太律師又提出，持有長和的李氏家族以及持新世界集團的鄭氏家族，為何持股亦只有約百分之三十多，仍可維持有效控制，羅嘉瑞直指李嘉誠為商界傳奇，擁不同範疇的業務，投資者對他擁有信心，而新世界與長和均是龐大的集團，至少比鷹君大10至20倍，不能用以作比較。

不相信意願書是羅老太真正所願

羅嘉瑞再強調他不相信2016年的意願書為羅老太真正所願，認為她受到操縱，直指羅老太一直對信託的安排滿意，而當時他與羅老太見面時，羅老太不斷說對意願書不清楚。

羅嘉瑞指六弟羅啟瑞（圖）引他的一句話引發爭產。（資料圖片）

所有事都像設計好

羅老太的律師又質疑，為何律師當時約見羅嘉瑞、羅鷹瑞及羅康瑞時，3人均沒赴約，羅嘉瑞直指當時因耳朵出問題要去看醫生，而鷹瑞及康瑞有工作在身，而羅老太亦知他當日無法赴約，及後已重新安排見面日子，羅嘉瑞慨嘆「所有事都被設計好（all are staged）。」

指六弟引其言引發爭產

羅嘉瑞及後又解釋他於2015年一個會議上，動怒稱：「炒哂你地（各兄弟姊妹）。」他直言不記得曾說過有關說話，但早在事件發生當日，羅孔瑞及羅啟瑞已帶羅慧琦到律師行閱意願書的草擬本，但六弟羅啟瑞卻以此作為引發「爭產」原因。

壽宴欲與母合照亦被阻

羅嘉瑞又稱羅孔瑞事後感事件不妥，曾寫信稱羅啟瑞誤導羅老太。羅嘉瑞更透露在羅老太剛辦的壽宴中，他想與母親合照亦被阻撓。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018