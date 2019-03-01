入稟廈門法院告華懋集團損名譽　陳振聰透過朋友回應：希望翻案

因偽造華懋已故前主席龔如心遺囑罪成被判囚12年、正在赤柱監獄服刑的商人陳振聰，本周三（27日）致函傳媒，透露已在廈門法院興訟，控告華懋集團等七間公司損害其名譽。 陳振聰周五（1日）透過朋友首度開腔解釋，基於廈門法院對其中一間被告的內地公司有司法管轄權，因此在該法院興訟。他聲稱從未偽造遺囑，有信心翻案。 陳於2015年被裁定偽造遺囑罪成，其後被高等法院上訴庭駁回上訴。大律師指，陳可向終審法院申請逾期上訴許可，但香港法院不會考慮內地法院的判決。

陳振聰於2015年，被裁定偽造遺囑及行使假文書罪成，判囚12年，高等法院上訴庭同年駁回其上訴。2016年，高院上訴庭拒絕他申請上訴至終審法院，他並未於28日的限期內，直接向終審法院申請上訴許可。（資料圖片）

聲稱名譽受損 要求華懋賠禮道歉

陳振聰的一名朋友今日（1日）傍晚，向傳媒提供9頁文件，稱是回應近日傳媒查詢。文件中，陳振聰承認2018年6月，委託內地律師代表入稟廈門市思明區人民法院，控告華懋集團及華懋慈善基金等七間香港及內地公司，以及一間香港的律師事務所。

陳振聰在文件稱，其中一名被告是內地公司，而案情牽涉該公司在廈門的物業，廈門法院對該公司有司法管轄權，因此在當地法院興訟。

此外，他聲稱自己從未偽造遺囑，並希望翻案，「當然想（翻案）！相信上帝會保佑我！但也知道將遇到重重困難。我已做好一切心理準備。」又謂對翻案「當然充滿信心」。

陳振聰續稱，這次入稟要求廈門法院判令各被告的行為令他名譽、尊嚴受損，要求各被告在國內及國際媒體向他「賠禮道歉」。

華懋集團未回應事件

《香港01》日前向被告的華懋集團查詢事件，至今未獲回覆；至於另一被告黃乾亨黃英豪律師事務所，職員指不便回應。

《香港01》本周三（27日）收到署名為「陳振聰」的信函，聲稱令他入獄的爭產案仍有疑點未解，導致他本人被判入獄。陳振聰周五（1日）透過朋友回覆傳媒，承認信函由他發出。（香港01記者攝）

大律師：香港法庭不考慮內地法院判決

陳振聰於2015年，被裁定偽造遺囑及行使假文書罪成，判囚12年，高等法院上訴庭同年駁回其上訴。2016年，高院上訴庭拒絕他申請上訴至終審法院，其後他並未於28日的限期內，直接向終審法院申請上訴許可。

執業大律師陸偉雄解釋，即使超逾28日限期，事主仍可向終審法院申請逾期上訴許可，惟必須有充分的理據，例如不熟悉法律程序、身體問題等等，終審法院會作考慮。

不過，陸偉雄強調終審法院考慮是否批出上訴許可，仍要視乎案件是否具合理可辯之處。他指出，內地法制不適用於香港，兩地法律原則及基礎相異，因此即使某一案件在內地法院獲判勝訴，終審法院亦不會考慮。