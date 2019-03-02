理大生涉民主牆風波遭踢出校　校董劉炳章：學生如黑社會禁錮教授

理工大學去年爆發民主牆管理風波，引發學生闖入管理層辦公室，並與教職員衝突。校方經紀律聆訊後，四名學生分別被勒令退學、停學或判社會服務令，身兼理大校董的劉炳章今日（2日）回應事件，他批評學生當日的行為猶如黑社會「刮友」，不尊重師長。是次懲處是遲來的判決，校方處理合適。

他的逐間房拍門叫校長出來，我覺得有少少似黑社會『刮友』的感覺......兩個教授來到時，更衝撞兩個教授，我覺得他（們）是涉嫌禁錮。 理大校董劉炳章

劉炳章認為理大學生衝擊教職員的行為是目無尊長，有關懲處合適。（資料圖片／林若勤攝）

劉炳章批評學生涉事學生擅改民主牆管理規則，又絕食及衝擊管理層辦公室，行為囂張，不尊重師長。「他的叫囂行為，逐間房拍門叫校長出來，我覺得有少少似黑社會『刮友』的感覺。作為一個學生，不但不尊重師長。當兩個教授來到時，更衝撞兩個教授，不讓他們離開。我覺得他（們）是涉嫌禁錮。」他強調，校園內不容許宣傳港獨，亦不容許如此囂張、目無尊長的行為。

理大去年10月初發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件。（資料圖片）

立法會議員張超雄認為批評理大對學生處分「重手得滯」。（資料不足） 退休前在理大擔任應用社會科學系講師的立法會議員張超雄認為，校方今次對涉學生的處分，跟他們被指違反校規「不合比例」，形容「重手得滯」，「好嚴厲，以往好少見，可能背後有原因。」

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（羅君豪攝）

理大去年10月初發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件，有前學生會成員闖校長辦公室樓層要求與時任校長唐偉章對話，及後發起絕食行動抗議。事隔不足兩個月，四名闖校長室學生收到學生紀律委員會信件，指四人涉違反校規，包括誹謗、攻擊或毆打大學職員等，須接受紀律調查。

校方早前召開紀律聆訊會議，並傳召涉事學生作答辨。碩士生何俊謙被勒令即時退學並永不再獲理工大學錄取，前學生會會長林穎恒被判即時停學一年，前學生會外務副會長鄭悅婷被判社會服務令60小時，學生校董李傲然被判社會服務令120小時。