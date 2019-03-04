醫管局行政效率被質疑　陳肇始：已要求檢討行政效率及效能

近年不時出現迫爆急症室的情況，醫護人員疲於奔命，怨聲載道，醫院管理局抱受批評，財政司司長陳茂波亦於網誌指，單靠增加撥款，未能一時三刻解決問題。食物及衞生局局長陳肇始今早（4日）出席商台節目，表示已要求醫院管理局檢視行政效率及效能，並盡快提交報告，期望可於今年內完成。

陳肇始表示，已要求醫管局檢討行政效率及效能。（張浩維攝）

陳茂波昨（3日）於網誌表示，財政預算案有若干關於公營醫療服務的措施，但並非可一時三刻解決。陳肇始在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，醫管局的職員，以及提供的服務愈來愈多，雖然投放資源有助解決現時的問題，但醫管局的行政效率同樣重要。

需深入探討是否「開會」過多

對於有批評指，醫管局經常花過多時間「開會」，陳肇始稱，開會有其功能，但是否過多，需深入探討，已促請醫管局檢視行政效率及效能，期望對方可盡快提交報告，並於今年內完成。

要求醫管局作中長期人手規劃：「唔希望頭痛醫頭」

另外，近年前線醫護人員出現人手短缺問題，不少人疲於奔命。陳肇始表示，現時有短期措施補足，例如醫護系學生每年已增加約100人，不過她認為人手上需長遠規劃，「唔希望頭痛醫頭」，因此已要求醫管局作中長期人手規劃報告，研究長遠需多少醫護人員。她又稱，醫委會正研究吸引海外醫生到港。