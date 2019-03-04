政府擬200億購社福物業　勞福局：超出合理水平便不會購買

港府新一份財政預算案中公布，將撥款200億元購60個私人物業作社福用途，主要給130項目使用，紓緩社福場地不足的問題。勞工及褔利局局長羅致光今日（4日）在電台節目中解釋，政府過去十多年都未能解決社福土地不足的問題，需要在政策上作出改變，有關做法是眼下能解決問題的辦法之一，為盡快提供服務，政府期望物業在「交吉」狀態，料最快在2021年陸續提供服務，但他強調若心儀物業的價格超出合理水平，便不會購買。

政府新一份《財政預算案》中建議，撥款200億元購置60個物業，以提供超過130項社福設施，如日間幼兒中心、到校學前康復服務等。（資料圖片）

羅致光形容立法會輪候項目眾多，難以「打尖」，故勞福局目標是本屆立法會休會前獲得通過。他又說，雖然有關做法政府曾使用，惟當時負責實行的人員大多已離職，故購置產業的工作會交由社署、產業署、建築署和財經及庫務局等政府部門組成的工作小組處理，包括與產業署商量策略，考慮以招標形式購置特地位置的物業。

他重申購置物業時會確保屬合理價錢，又稱當年政府亦未能購齊計劃中預計的物業數目， 強調若售價超出合理水平便不會購買：「大街大巷、最旺的地方相信買不起」。他又說，考慮到購置目標是希望提供服務，故期望物業是「交吉」狀態，預計最快大半年內可完成辦公室裝修，2021年陸續提供服務。 至於一筆過向立法會申請200億元後，有否交回金額的期限，他直言未有指明期限，惟購置物業屬短期措施，「如果要6至7年，為何不自己建？」