政府擬斥200億購社福物業　房協：有興趣出售非核心商舖

政府在新一年度財政預算案提出撥款200億元， 在市場購置60個物業設立約130個社福設施，房協行政總裁黃傑龍表示，房協對有關措施感到興趣，會接觸政府產業署了解。 他指，房協現時約有100萬平方呎商舖，約2%面積未有出租，而且房協商舖不少位於上環、深水埗等市區重建項目中，這類分非核心商舖可考慮售予政府，但房協無意出售轄下公屋內的商舖。

房協正和政府商討優化「未補價資助出售房屋出租計劃」，預計年中會有結果。(資料圖片)

啟德、安達臣項目不建「納米盤」

行政長官林鄭月娥去年6月底宣布把9幅位於啟德及安達臣道石礦場私樓用地，改撥為公營房屋用途，其中5幅交予房協興建出租公屋及資助出售單位。房協物業發展及市場事務總監楊嘉康表示，餘下4幅用地所建資助出售房屋，不會考慮興建「納米盤」，項目會提供兩房單位，亦有少數三房單位。

他又透露，參考過去資助出售項目的經驗，面積約400至500平方呎的兩房單位比較受歡迎，約600平方呎三房單位亦會興建。

另一方面，房協去年9月推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，房協主席陳家樂表示，計劃至今分別收到12宗業主及53宗租客的申請，發出4張「出租資格證明書」予業主，以及23張「租住資格證明書」予租客，至今未有成功配對個案。

他指房協正和政府商討優化措施，包括放寬整個單位租出，以及研究放寬業主擁有單位年限和租客輪候公屋年限，但要顧及對社會資源合理分配的公平性，同時也要配合日後房委會放寬居屋出租的一致性，故需要平衡各方面因素，希望新措施今年中可以推出。