羅致光再談200億購物業：非新事物　提供穩妥福利服務要寸土必爭

自《財政預算案》提出建議以200億元購置60物業以提供社福服務後，社會議論不斷，勞福局局長羅致光在其網誌再談事件，他指自上任已經不斷強調，會繼續採取「千方百計、寸土必爭」的策略和措施，物色合適的用地或處所，以提供各類福利服務所需的設施，而政府購置物業不是新事物，包括他作為立法會議員時，設在中環花園道萬國寶通廣場（現稱花園道三號）的辦公室亦是立法會買入的物業。 他指，由於租約有一定的不穩定性，不利於提供穩定服務予服務使用者，而透過改建、重建、興建或購置則較為穩妥。

羅致光指，社福服務機構苦無設施和覓地艱難是不爭的事實，因此要採取「千方百計、寸土必爭、多管齊下」的措施物色合適的用地或處所。(資料圖片)

羅致光指，社福服務機構苦無設施和覓地艱難是不爭的事實，因此要採取「千方百計、寸土必爭、多管齊下」的措施物色合適的用地或處所，以提供各類福利服務所需的設施。

而政府購置物業不是新事物，在1995至1998年間，社署曾購買63個物業作福利服務用途，現時社署總部位處的灣仔胡忠大廈，主要部分都是早年由政府買入的。羅致光指，他當年作為立法會議員，設在中環花園道萬國寶通廣場（現稱花園道三號）的議員辦公室，也是政府為立法會買入的物業。

他指，已經常表示政府沒有魔術棒即時變出所需福利設施，因此在剛宣布下年度的《財政預算案》，希望以3年為期，從市場購置合適的物業，設立超過130項有逼切需要的社福設施，包括長者鄰舍中心、長者地區中心、日間幼兒中心、到校學前康復服務辦公室、家長／親屬資源中心、日間社區康復中心、共享親職支援中心等等。

事實上，設置服務單位現已有不少長、中、短期策略，包括位於觀塘剛落成的安泰邨福利設施大樓，將設置多項長者及康復服務設施；正在重建的觀塘前啟能庇護工場及宿舍，以及屯門舊小欖醫院，將成為綜合康復服務大樓；惟項目一般要8年至11年才完成。

於2019年2月售出的大埔用地亦會興建一間預計可提供約100個宿位的安老院舍。運用私人巿場的靈活性及效率，這些設施由計劃至啟用可望於6至8年間完成。

而當面對不少急需的福利服務單位，由於未有永久的處所，會租用私人物業，但由於租約有一定的不穩定性，不利於提供穩定服務予服務使用者，而透過改建、重建、興建或購置則較為穩妥。