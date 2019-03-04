「水餃皇后」臧建和周日公祭　兩女兒讚一生孜孜不倦激勵後世

本港知名急凍食品「灣仔碼頭」創辦人、人稱「水餃皇后」的「臧姑娘」臧建和上月初逝世，家屬今（4日）在報章刊登訃聞，將於本周日（10日）設靈，晚上7時半作告別儀式，公祭時段為同日下午5時至7時；翌日舉行火化禮。 「臧姑娘」的兩名女兒黃蓓、黃蓬，讚揚母親一生孜孜不倦，為生命奮鬥，創造傳奇，「她的堅毅勇氣，無懼艱辛的精神，將繼續生生不息，激勵我們及後世」。

臧健和曾親身上陣，拍攝「灣仔碼頭」廣告。(影片截圖)

「臧姑娘」的家屬今在報章刊登訃聞，而寫的名字為「臧建和」、享年79歲，與早前各傳媒報道的「臧健和」、終年75歲有出入。訃聞提到，「臧姑娘」於2月8日凌晨2時於養和醫院離世，其家人一直陪伴在旁。

她的兩名女兒黃蓓、黃蓬，讚揚母親以堅毅果斷、因時制宜的精神，譜寫了非凡卓越一生，勇於向前的一生，為後輩景仰樂道。喪禮將於周日（10日）下午5時，在香港殯儀館舉行地下福海大禮堂舉行，晚上7時30分舉行告別儀式，公眾祭為當日下午5時至7時間。翌日、下周一（11日）出殯，到哥連臣角舉行火化禮。

「灣仔碼頭」創辦人、人稱「水餃皇后」的「臧姑娘」臧健和上月初逝世，家屬今（4日）在報章刊登訃聞，將於本周日（10日）設靈，公祭時段為同日下午5時至7時。

往泰國尋親途中滯港及後發跡成人生轉捩點

臧建和本是山東姑娘，1977年成為其人生轉捩點。當年她帶着兩名幼女，前往泰國尋親途中意外滯留本港，身無分文之下，她忽發奇想自製木頭車，推著前往灣仔碼頭擺檔，並得到日資百貨公司老闆賞識，開始發跡，自此展開「水餃王國」版圖，賣遍港、中、台，更有美國冷凍食品公司注資，令產品成為全球知名品牌，其傳奇故事更於95年被無綫拍成同名電視劇。



臧建和近年鮮有露面，對上一次已是去年4月，當時她曾坐輪椅親身出席香港中文大學敬文書院臧健和堂命名典禮，書院的多用途禮堂以其名字冠名，典禮則由臧建和及中大校長段崇智主禮。