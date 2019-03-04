羅致光再談200億購置物業：機會雖微　但不排除興建長者院舍

港府新一份財政預算案中公布，將撥款200億元購60個私人物業作社福用途，主要給130項目使用，紓緩社福土地不足的問題。勞工及褔利局局長羅致光今日（4日）在電台節目中透露，計劃合共購入3.6萬平方米土地，若購入60物業仍未用盡200億元，將為其他有需要項目購入物業。 至於不少市民關心的長者住宿服務，他直言「不是不做，但機會真的很低，因為適合的地點是絕無僅有」，由於輪候時間十分長，故遇上地點及價錢都合適的物業，不排除用以興建院舍。

本港人口老化，對長者住宿服務有龐大需求。（資料圖片）

羅致光表示，購置物業屬短期措施，料於3至5年內使用200億元，若購入60物業仍未用盡200億元，將為其他有需要項目購入物業。雖然社會對長者宿位有龐大需求，但他直言，長者住宿服務需要位置較大，適合地點相當少，相信透過計劃興建院舍的機會頗低，但若政府在推行計劃期間，遇上地點及價錢均合適的物業，亦不排除會用以興建院舍。

購置物業會考慮免影響幼稚園辦學或租金

他指，每年約5至6萬名幼兒出生，惟現時日間育嬰園僅有約747個，相信不少雙職家庭對服務有需要，加上社會普遍對日間幼兒中心爭議較小、對鄰舍影響微，故政府亦會考慮購入物業以提供0至2歲的幼兒服務。由於現時未有額外資源可發展新的幼兒中心，故勞福局計劃來年爭取撥款。

對於有幼稚園界人士擔心政府「出手」，會影響辦學或租金，羅致光承認幼兒服務所需土地的尺數與幼稚園接近，強調購置物業時會考慮此因素。