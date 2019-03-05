【新居屋】四日累計售出430伙　凱樂苑單日售50伙　三房全售罄　

新一期居屋揀樓踏入第四日，房委會今日（5日）共邀請120位申請者到場揀樓，不過當中僅109人到場，即約有9.2%人「甩底」。 長沙灣凱樂苑仍然是三個屋苑中的「銷售之冠」，四日內共售出253伙，單日售50伙。而根據成交紀錄冊，截至今日下午6時半，凱樂苑內三房兩廁大單位已全數售出。 至於啟德啟朗苑累計出售171伙，而東涌裕泰苑的成交量仍未衝破雙位數，四日以來僅售出6伙。

新一期居屋已第三日開始揀樓。（資料圖片）

房委會表示，四日內共有430個單位成交，包括284個屬於綠表申請；白表則有146個，明天（6日）將會繼續邀請約120人到場揀樓。

根據成交紀錄冊，長沙灣凱樂苑今日（5日)錄得50宗成交，累計共售出253伙，成交數字高於其餘兩個屋苑。當中三房兩廁、介乎629至631呎的大單位已全數售出，分別為D座的1室及4室及E座的4室及17室。若買家仍希望選購凱樂苑內較大呎數的單位，現僅餘下521平方呎、於C座的1室及8室。

根據過去三日的售樓情況，凱樂苑是三個屋苑中最受歡迎的項目。（資料圖片）

裕東苑僅售6伙

至於揀樓首日「無人揀」的裕泰苑，連計今日出售的3伙單位，至今仍僅錄得6宗交易，仍未衝破雙位數。根據成交紀錄冊，新交易位於A座18樓及28樓的14室，分別售302.8萬元及312萬元，而B座則同於今日「開齋」售出首個單位，於12樓的13室，售價為198萬元。

至於啟朗苑今日則錄得171宗成交，同樣以400平方呎以上的大單位較受歡迎。