院舍修例檢討　關注團體促增專業人手　院友控訴住私院似困獸鬥

港府正就安老及院殘疾院舍法例進行檢討，工作小組討論已踏入尾聲，多個關注團體今（4日）趁會議前進行請願，要求小組作出定案前臨崖勒馬，包括大幅改善專業人手比例，及設立持牌人問責制，有曾入住私營安老院的女院友控訴指，院舍人手不足，導致照顧工作不周，令院友入住時形同「困獸鬥」，要求港府加強保障。

「永別劍橋康橋工作小組」逾廿名成員今於社署位於胡忠大廈的總部請願，發言人葉健強認為，港府必須嚴正設立持牌人問責制，他解釋，劍橋護老院捲虐老風波，其後雖遭「釘牌」，但公司其後另立門户起死回生，結果院友繼續受屈；坊間亦有不少院舍屢見違規或管理不善，卻僅遭輕判，遂必須釐清持牌人權責，並爭取由現時可用公司名義持牌，變為由自然人「孭飛」。他又指，得悉有津院代表於會上反對，期望工作小組可撥亂反正。

修例需規範主管資歷要求

他又促請，修例時需規範主管資歷要求，並反對可容許入職門檻較低的保健員擔任，擔心他們未能勝任管理院舍大局。

社署派代表接信。（歐嘉樂攝)

嚴重弱智人士協會批現時院友如「四等公民」

成員李芝融則稱，院舍人手不足，難提供有質素服務，期望日後可提高私營院舍專業人手編制比例，並擴展至護理員以外工種，包括職業治療師、物理治療師、社工等，以讓院友得到適切照顧；嚴重弱智人士協會代表黎沛薇則指，現時院友猶如「四等公民」，缺乏足夠人手照顧下，只能沒尊嚴生活，只能「等屙、等食、等瞓、等死。」

「永別劍橋康橋工作小組」逾廿名成員今於社署位於胡忠大廈的總部請願。（歐嘉樂攝）

曾入住院舍的May指，院舍人手嚴重不足，環境惡劣，入住時猶如「困獸鬥」般絕望，亦曾目暏有院友因院方急救未遂身亡；現居於安老院舍的芷欣則控訴指，院舍缺乏人手，令照顧工作變得「求其」。

行內難請人源於未能提高薪酬待遇

社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發則表示，現時行內難請人，非源於厭惡性工作性質所致，問題在於院舍未能提高薪酬待遇，及改善工作環境。

立法會議員張超雄及邵家臻是修例檢討工作小組成員，他們期望港府可回應民間訴求，及盡快諮詢公眾及作出修例。（歐嘉樂攝）

應從條例改善院舍困局

本身是修例檢討工作小組成員、立法會議員張超雄則表示，小組將於今年5月交報告予勞福局，期望港府勿採拖字訣及「拉布」，亦應回應民間訴求；另一成員兼立法會議員邵家臻則認為，要改善當下院舍困局，必須從條例著手，並非僅責備個別員工。