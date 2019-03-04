38個的士團體不滿Uber再出招　帶800宗市民乘搭Uber紀錄投訴海關

Uber早前表示有意與香港的士業界合作，明天（5日）將公布與天誠汽車集團有限公司召開記者會，同時宣布推出「Uber Flash」叫車服務，可在程式中召喚的士。 相關合作引起的士業界不滿，逾38個的士團體聯署抗議。近30名的士業界代表今日（4日）下午帶同約800宗市民乘搭Uber的「罪證」到北角海關總部聲援，要求海關調查並執法，海關代表其後接收請願信。

市民謝小姐搭乘近160多次Uber，她指出Uber司機未有取得出租汽車許可證以及接受相關駕駛培訓，質疑服務並不安全。（羅君豪攝）

近30名的士業界代表今日下午於海關總部對出，停泊了張貼標語的四架的士，並呼叫口號「打倒Uber、影響的士生計，絕對唔可以認可」，投訴Uber涉嫌違反商品條例；同時，又帶同798宗市民曾乘搭Uber的紀錄，包括車牌號碼、駕駛路線以及司機姓名等資料，提交予海關，要求當局調查事件。

其中一位投訴的市民、曾搭乘14次Uber的杜先生透露，已向海關報案及落口供。他表示，Uber一直強調服務是安全合法，惟他在搭乘期間發現車身並沒有張貼任何出租汽車許可證，且得悉車輛或未有購買保險，故冀海關能採取行動。

行動召集人之一、香港無綫電的士聯會黃羽庭，斥與Uber合作的天誠車行是「同流合污」，指其立場不代表業界。（羅君豪攝） 投訴人：Uber司機播輕快音樂 質疑安全性 另一位投訴人謝小姐提供了逾160多宗搭乘紀錄予執法部門。她表示，的士司機須經過培訓、取得相關牌照才能接載乘客，惟Uber則不需要，更透露有一次負責接載的司機僅是「一年牌嘅新仔、得19歲就載我地，又播好輕快嘅音樂」，質疑Uber並不安全。 香港無綫電的士聯會黃羽庭斥，是次與Uber合作的天誠汽車只擁有少部分的士，於業界並沒有代表性，炮轟涉事車行「同流合污、點解為了收售個人利益而出賣行業」。

行動召集人之一、新興的士電召聯會陳明生表示，業界強烈反對的士與白牌車配對，更指「沒有任何合作空間」，又補充今早已有三位市民向海關報案並完成落口供程序，而收集到的800宗罪證中，只有2宗個案是擁有出租汽車許可證，重申Uber提供非法服務。