Uber Flash未推先惹爭議　逾七成的士團體反對：與Uber無合作空間

Uber上周四（28日）公布，將與本港的士車行「天誠汽車集團有限公司」合作推出「Uber Flash」，其服務與日本、台灣的「Uber Taxi」叫車服務相近。 然而，約35個的士團體聯署抗議，指「有一間老牌的士車行與尚在營運白牌車生意Uber合作，將嚴重影響的士的生態」，相關團體計劃明日（4日）到海關舉報「Uber違法罪證」。 行動召集人之一、新興的士電召聯會主席陳明生晚上接受《香港01》訪問時強調，業界與Uber沒有合作空間，「Uber（車輛）係無出租車證，合作即係變相幫佢哋宣傳！」

的士業界用鐵搥猛力敲打兩部的士車身及車頂至凹陷，意指遭Uber及白牌車「打爛飯碗」。（資料圖片）

各的士團體聯署中指，有一間「老牌的士車行與尚在營運白牌車生意Uber合作」，批評此舉將嚴重影響的士業生態，等同間接承認白牌車合法化。的士團體聲稱，明日將「連同一位良好市民帶住300單Uber違法罪證」，到海關舉報Uber，要求當局調查及執法。

陳明生接受《香港01》訪問時表示，現時共有35個的士團體參與聯署，共佔本港的士團體數目逾七成。他強調，大部分的士業界人士均認為，與Uber無合作空間，「Uber（車輛）係無出租車證，合作即係變相幫佢哋宣傳！」

陳明生續指，每輛的士需購數萬元保險，保障司機、乘客等人；惟Uber只需付數千元購入第三者保險，「Uber係不合法，喺度搵香港人笨！」

Uber表示將推出與的士業界合作的「Uber Flash」。（資料圖片）

Uber早前向傳媒發出採訪通知，指「Uber Flash」作為Uber北亞區首個同時為乘客配對UberX及的士的嶄新服務，期望可與的士業界聯手提升本港接載服務水平，以創新科技為的士司機提高工作效率及增加經濟機遇，並為港人提供更便捷的交通選擇。

Uber指，記者會於3月5日舉行，屆時其合作夥伴天誠汽車集團有限公司業務持有人劉偉堅，將與Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin分享合作詳情及未來業務發展方向，並宣布當日正式推出服務。