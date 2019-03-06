2018年六合彩8大「真」旺門投注站曝光！頭獎最高彩票原來咁買...

每一個星期為不少港人帶來三次橫財夢的六合彩頭獎，揀中旺門投注站至為重要！根據賽馬會提供資料顯示，2018年原來共有8間投注站售出2張六合彩頭獎彩票，成為年內「真」六合彩旺門投注站，其中沙田大圍顯徑投注站，更因售出派彩逾4,145萬元頭獎彩票，成為8大中的「旺中之旺」。
此外，去年在顯徑投注站售出的頭獎最高派彩彩票，原來是靠電腦揀6個號碼的電腦票買中。2017年投注站六合彩頭獎最高派彩，幸運兒是在觀塘廣場投注站買7個號碼複式電腦票中頭獎，似乎於投注站買電腦票中大獎機會較高。
大圍顯徑投注站去年售出兩張六合彩頭獎彩票，其中一張派彩高達逾4100萬元。(歐嘉樂攝)
這8間投注站分別是大圍顯徑、九龍灣德福、中環士丹利街、藍田啟田、大角咀埃華街、荃灣沙咀道、粉嶺聯和墟及粉嶺名都，其中士丹利街及德福均是累積中獎次數最多的十大旺門投注站，以47次及34次分佔十大第一位及第八位；其餘6間則不入十大，當中荃灣沙咀道投注站現正進行內部維修工程，至3月17日才會重新開放。
無獨有偶，去年兩注在投注站售出的最高派彩頭獎彩票，都是只買6個號碼的單式彩票中獎，顯徑投注站售出的是單式電腦票，而德福投注站則是售出單式自選票。
2017年觀塘廣場售出中秋金多寶頭獎彩票
至於2017年「真」旺門投注站則是十大旺門投注站排第二位的屯門市廣場投注站，年內售出4張六合彩頭獎彩票，其中最高派彩的一張為13,039,520元，但同年由投注站售出的頭獎最高派彩彩票，則是十大旺門投注站排第三位的觀塘廣場投注站售出，派彩為43,418,815元，是中秋金多寶頭獎的半注派彩。
去年「旺中之旺」的顯徑投注站，其實近年亦曾售出巨額的六合彩頭獎彩票，2016年9月13日六合彩中秋金多寶攪珠，結果1.5注中頭獎，其中中1注正是幸運兒在顯徑投注站買中，贏得55,625,480元。
九龍灣德福投注站去年亦售出兩張六合彩頭獎彩票，其中一張是單式自選彩票，幸運兒贏取逾3268萬元彩金。(李澤彤攝)
中環士丹利街投注站仍然是累積最多人買中六合彩頭獎彩票的投注站。(資料圖片)