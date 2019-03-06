2018年六合彩8大「真」旺門投注站曝光！頭獎最高彩票原來咁買...

每一個星期為不少港人帶來三次橫財夢的六合彩頭獎，揀中旺門投注站至為重要！根據賽馬會提供資料顯示，2018年原來共有8間投注站售出2張六合彩頭獎彩票，成為年內「真」六合彩旺門投注站，其中沙田大圍顯徑投注站，更因售出派彩逾4,145萬元頭獎彩票，成為8大中的「旺中之旺」。 此外，去年在顯徑投注站售出的頭獎最高派彩彩票，原來是靠電腦揀6個號碼的電腦票買中。2017年投注站六合彩頭獎最高派彩，幸運兒是在觀塘廣場投注站買7個號碼複式電腦票中頭獎，似乎於投注站買電腦票中大獎機會較高。

大圍顯徑投注站去年售出兩張六合彩頭獎彩票，其中一張派彩高達逾4100萬元。(歐嘉樂攝)

這8間投注站分別是大圍顯徑、九龍灣德福、中環士丹利街、藍田啟田、大角咀埃華街、荃灣沙咀道、粉嶺聯和墟及粉嶺名都，其中士丹利街及德福均是累積中獎次數最多的十大旺門投注站，以47次及34次分佔十大第一位及第八位；其餘6間則不入十大，當中荃灣沙咀道投注站現正進行內部維修工程，至3月17日才會重新開放。

無獨有偶，去年兩注在投注站售出的最高派彩頭獎彩票，都是只買6個號碼的單式彩票中獎，顯徑投注站售出的是單式電腦票，而德福投注站則是售出單式自選票。

2017年觀塘廣場售出中秋金多寶頭獎彩票

至於2017年「真」旺門投注站則是十大旺門投注站排第二位的屯門市廣場投注站，年內售出4張六合彩頭獎彩票，其中最高派彩的一張為13,039,520元，但同年由投注站售出的頭獎最高派彩彩票，則是十大旺門投注站排第三位的觀塘廣場投注站售出，派彩為43,418,815元，是中秋金多寶頭獎的半注派彩。

去年「旺中之旺」的顯徑投注站，其實近年亦曾售出巨額的六合彩頭獎彩票，2016年9月13日六合彩中秋金多寶攪珠，結果1.5注中頭獎，其中中1注正是幸運兒在顯徑投注站買中，贏得55,625,480元。

九龍灣德福投注站去年亦售出兩張六合彩頭獎彩票，其中一張是單式自選彩票，幸運兒贏取逾3268萬元彩金。(李澤彤攝)