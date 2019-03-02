破四紀錄　港經歷134年以來最暖冬季　天文台料破紀錄高溫續增多

本港剛剛經歷一個溫暖冬季，打破多個氣候紀錄，包括平均氣溫、平均最高及平均最低氣溫均創新高；而創新低的只有「寒冷日數」一項，整個冬季只有3日。天文台解釋，今冬影響華南沿岸的東北季候風較弱，加上南海北部水溫異常溫暖，令香港今個冬季遠較正常溫暖。全球暖化的背景下，破紀錄高溫料會越來越多。

本港經歷134年以來最暖的冬季，打玻四項紀錄。（天文台Facebook）

天文台昨日（1日）於Facebook發表帖文，指2018/19年冬季（12月至2月）是香港天文台自1884/85年有紀錄以來最暖，天文台錄得平均氣溫為攝氏19.1度、平均最高及平均最低氣溫分別為21.4及17.5度，三個紀錄均創新高。而整個冬季的寒冷日數只得3日，即天文台總部最低氣溫12度或以下的日數，亦是有記錄以來最少。冬季破了四項紀錄，剛過去的2月則是歷來第二暖，平均氣溫為20.1度，較2月正常值高3.3度。最暖的2月則是2009年，月平均氣溫為20.5度。

天文台預料本港下周大致多雲，有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

下周天氣轉不穩定



冬來春去，天文台早前公布的「春季季度預報」亦預計今個春季氣溫正常至偏高。未來數天天氣方面，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港今日（2日）大致多雲，日間部分時間有陽光。晚上沿岸有薄霧。吹和緩至清勁東風，後轉吹和緩東南風。預料一道冷鋒會在華南北部形成，並在明日（3日）抵達沿岸地區，隨後的東北季候風會在下周初為該區帶來較涼的天氣。預料一道低壓槽會在下周中後期於華南沿岸地區徘徊，該區天氣轉為不穩定，「驚螫」（6日）過後有驟雨，局部地區有雷暴。