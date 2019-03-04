首間葵青地區康健中心敲定　區議會副主席周奕希中標：團隊強勁

港府近年銳意加強基層醫療服務，並籌劃在葵青設立全港首間地區康健中心，預計於今年第3季投入運作。食物及衞生局公布，由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」成功中標。周奕希向《香港01》稱，自己的優勢是有營運地區中心的經驗，又透露該康健中心啟用時，會率先接收由公立醫院轉介的復康病人，例如中風病人等，預計首年有160名病人會參加服務。 翻查資料，該協會董事會團隊實力雄厚，包括有知名公私營醫生、護士高層等出任董事。

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希（左六）表示，會按照標書要求，將聘請護士、物理治療師、社工等人員。（協會網頁截圖）

食衞局今日（4日）公布，葵青安全社區及健康城市協會在2019年10月1日前，會開始營運主中心，為期3年。在主中心啟用後一年內，營運機構須於五個葵青分區各設立附屬中心。合約總價值為2.8億元，較政府預計的3.5億元少約6600萬元。主中心設於葵涌九龍貿易中心，淨作業樓面面積約1500平方米，提供多項醫療健康服務，包括健康教育推廣及教育活動、健康評估及慢性疾病管理。服務時間為每日10小時，每星期6天。

據知情人士分析，當局甄選地區康健中心的營辦者時，會考慮其過往地區經驗，是否有凝聚力，「凝聚到居民參加。因為康健中心唔止係醫療服務，係要嗰區居民知個概念，着重預防（疾病）。」

葵青安全社區及健康城市協會董事會主席周奕希表示，會按照標書要求，將聘請護士、物理治療師、社工等人員，其中護士有10人、物理治療師有2.5人。至於醫生人手方面，會向葵青、深水埗、沙田等區域的普通科醫生招手，醫生不會直接受聘於康健中心，而是合作形式，如病人有需要，中心會轉介他們至醫生，以提供適切治療。他又指，目前主要接收由私家醫生、公立醫院（主要是九龍西聯網）等轉介的復康病人，首年估計有160名中風病人參加。

葵青地區康健中心可接受長者醫療券。（資料圖片／歐嘉樂攝）

優勢是有地區服務經驗 董事會團隊強勁

周奕希表示，相信協會的優勢是有地區服務經驗及網絡，起步較容易上手，故最終中標，「董事會團隊強勁，有地區及醫管局前高層。」據協會網頁，董事會董事包括有公私營醫療界人士，例如九龍西醫院聯網前行政總監董秀英、瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生、兒科名醫周鎮邦、護士管理局前主席汪國成、中文大學公共衛生及基層醫療學院教授李大拔等。而榮譽贊助人有食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華。

據協會網頁透露，其辦事處在荔景邨，2002年成立，2004年註冊為慈善機構。該協會現時設有至少三個社區健康中心，包括青衣社區健康中心、葵涌社區健康中心、葵涌(東北)社區健康中心。此外，該會有安排流感疫苗接種，並有眼科服務，曾經與理工大學視光學系合辦視網膜檢查，目標受惠者為5萬人。協會聘有護士、社工及健康服務助理。

第二間地區康健中心料在深水埗

食衞局發言人表示，葵青區地區康健中心為試點計劃，運作模式嶄新，由政府出資開設。計劃旨在發揮公私合營和醫社合作的效用，滿足地區需要和切合其特色，提高市民對保持健康生活、預防疾病及管理個人健康的意識。除了葵青區設康健中心，觀塘、東區、油尖旺、深水埗、灣仔及大埔亦將物色選址開設地區康健中心。

政府消息人士表示，油尖旺初步選址在前旺角街市；深水埗在石硤尾邨第六期重建選址；灣仔選在加路連山道的前機電署總部；而大埔區則位於安邦路已空置的游泳池。目前最有機會敲定選址的為深水埗區，即第二間地區康健中心預計最快於2020年招標。