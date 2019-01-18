【長者醫療券】長者花4千元購名牌眼鏡　視光師：要知用得其所

不少長者會將每年所獲得的長者醫療券用作配眼鏡及驗眼。據《蘋果日報》報道，政府審視視光師申報金額的數據後，認為視光師及配眼鏡服務，需作為今次醫療券的重點檢討內容之一，並擬將醫療券用於視光師及配眼鏡服務上的金額設上限，包括參考市價及綜援的眼鏡費用津貼，其金額上限定於高過500元。 有視光師今日（18日）於一電台節目中指出，的確有不少長者以醫療券配置眼鏡之用，部份人往往花逾4000多元購買名牌眼鏡，認為並無必要，並分享指其費用往往為約2千元已足夠應付日常使用。

政府考慮用於視光師及配眼鏡服務上的金額設上限，包括參考市價及綜援的眼鏡費用津貼。（資料圖片）

不少長者會花上長者醫療券用作配眼鏡及驗眼之用，有報道指，特首林鄭月娥要求食物及衞生局檢討醫療券後，得悉因應部份視光師的每宗醫療券申報金額，達4,500至5,000元，即接近將長者的醫療券戶口一鋪清袋，建議檢討醫療券的使用，希望長者不要一次過用盡醫療券配眼鏡，而無法用作預防護理及求診。

建議配眼鏡服務金額設上限

政府考慮將醫療券，用於視光師及配眼鏡服務上的金額設上限，包括參考市價及綜援的眼鏡費用津貼。現時綜援受助人的眼鏡費用津貼最高500元，特殊情況可獲較高津貼額，受助人通常在24個月內，只獲發用來支付一副眼鏡費用的津貼，據悉，政府或把上限定於高過500元。

視光師指長者有感：用唔晒啲錢都係嘥錢

有現職視光師今日（18日）於出席電台節目時指出，確有不少長者以醫療券配置眼鏡之用，部份人往往花逾4,000多元購買名牌眼鏡，他表示，曾有經常不在港的顧客要求用長者醫療券驗眼及配置眼鏡，但當中提到將離開香港生活，「用唔晒啲錢都係嘥錢」，故花4,000多元購買名牌眼睛，坦言作為職員也不能拒絕。

他提到，長者花醫療券用作驗眼及配眼睛之用的確有其需要，現時較適合大部份長者的眼鏡，其價格為數百元至2千多元不等，但他認為價錢上限多少並非重要，要其了解到用得其所更為適合。