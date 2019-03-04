【護士猝死】醫管局「心靈綠洲」服務人次每年達八千人

瑪嘉烈醫院一名男護士上周五（1日）被發現在家中猝死，其同住朋友透露死者離世前需「追更」工作，並常說很累，需要靠安眠藥才能入睡。其死因仍有待驗屍確定。

醫院管理局曾回覆稱，一直十分關注前線同事的工作壓力，特別成立「心靈綠洲」服務，由專業臨床心理學家為受情緒或心理困擾的前線員工提供心理評估和治療。

醫管局今(4日)表示，「心靈綠洲」服務在過去4個年度的服務人次分別是7310、7792、8803及8563人次。