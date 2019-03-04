【護士猝死】醫管局「心靈綠洲」服務人次每年達八千人

撰文：鄭翠碧
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瑪嘉烈醫院一名男護士上周五（1日）被發現在家中猝死，其同住朋友透露死者離世前需「追更」工作，並常說很累，需要靠安眠藥才能入睡。其死因仍有待驗屍確定。
醫院管理局曾回覆稱，一直十分關注前線同事的工作壓力，特別成立「心靈綠洲」服務，由專業臨床心理學家為受情緒或心理困擾的前線員工提供心理評估和治療。
醫管局今(4日)表示，「心靈綠洲」服務在過去4個年度的服務人次分別是7310、7792、8803及8563人次。
本港醫護人員早前公開控訴因人手不足。工作量過大，壓力亦極為沉重。 (資料圖片)
醫管局指，一直十分關注員工的心理及情緒健康，特別成立「心靈綠洲」服務。當員工遇上可能影響情緒的問題時，可向職員心理服務診所求助，臨床心理學家會為員工提供心理支援。如果遇上突發事故，臨床心理學家亦會提供緊急心理支援服務，讓同事了解緩和情緒的方法及有關資源、鼓勵大家互相支持，減低事件對同事的影響。除緊急心理支援服務外，「心靈綠洲」亦會舉辦各種心理健康課程，協助員工處理情緒問題及提升抗逆力。
「心靈綠洲」各類型服務在過去幾年都為七、八千人次提供服務，而醫管局並沒有分類統計接受「心靈綠洲」服務的員工職系。
「心靈綠洲」服務人次
14/15年度：7310人次
15/16年度：7792人次
16/17年度：8803人次
17/18年度：8563人次