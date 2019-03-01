【護士猝死】頻頻追更　28歲醫院男護旺角倒斃　友人：佢成日話攰

凌晨零時許，一名青年被發現在旺角黑布街9至23號一單位內昏迷，救護員到場立即為其急救，再送往廣華醫院，惟經搶救後證實不治。警方將案件列作有人暈倒送-院時死亡跟進，刑事偵緝探員已趕到現場接手調查。初步調查相信，事件無可疑。

28歲劉姓死者與友人同住黑布街一單位內。 （黃偉民攝）

警員到場調查。(賴南秋攝)

死者同住友人表示，他生前經常表示工作壓力大，身體因此欠佳。 （黃偉民攝）

警單位內檢獲懷疑冰壺

死者姓劉，28歲，據悉為一名男護士，間中會招呼朋友上門。消息稱，事主一名友人揭發他俯伏在客廳昏迷，大驚報警求助，惜送抵醫院後終返魂無術。此外，警員事後在單位內，檢獲一個懷疑「冰壺」，但並無發現毒品，正了解該「冰壺」屬誰所有。

同住友人揭發 死者生前狂呻工作壓力大

根據發現死者的同住友人謝先生表示，他與死者同住上址約四、五年，該單位屬死者家人的物業，他的婆婆與家傭同住旁邊單位，其父母則居於樓上。謝先生指，死者生前任職九龍區的公院護士，需輪班工作，壓力頗大，「佢身體一路都唔好，成日話醫院壓力好大，佢哋成日都要追更，成日話好攰，（出事）前A更（早更），大概（下午）1點、2點收工，再之前返P（中更），約晚上10點11點返到嚟」，他指早更需於早上7至8時回到工作地點，亦透露死者近一兩年較少時間做運動，亦間中服用藥物協助入睡。

昨日下午3時許，謝先生準備出門，遇上劉剛回家，他向自己表示需要休息，惟至凌晨時分回家時，便發現劉倒卧客廳，臉朝地，整個身體僵硬，但沒有流血，曾任職醫護的謝立即替其急救，惟當時劉已無呼吸，「估計佢係窒息昏迷」。死者婆婆的家傭則表示，死者是獨子。

警員檢走部份證物。(賴南秋攝)

本港五年半共635名僱員疑「過勞死」

根據勞工處職業安全及健康部出版的輪值工作指引，長期不定時輪值工作可影響僱員的睡眠質素，嚴重者可引致高血壓和腸胃病等健康問題，或影響社交生活。為減少輪值工作對僱員可能造成的影響，處方引述醫學文獻資料，指快速轉換更分（例如每2至3天就轉換更分）的輪轉式輪值制度，對生理時鐘的影響較少，而較長時間（如每三至四星期）才轉換更分，可讓生理時鐘有足夠時間適應輪值安排，並指適當的小休對輪值僱員重要，除了在輪值時段內需有小休外，輪值時段之間亦應如此。

勞工及福利局於周三（2月27日）就僱員懷疑因工作過勞而猝死的議題回覆，並提供最新統計數字，指由2013年至2018年首三季，非因意外死亡的「過勞死」個案共有635宗，當中57%涉及心臟疾病。