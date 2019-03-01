【護士猝死】死者收工約八小時後即再開工　護協李國麟：冇追更

一名任職瑪嘉烈醫院男護士於今日凌晨時分在家中猝死，其朋友透露死者離世前曾「追更」，「佢哋成日都要追更，成日話好攰」。該名男護士於本周三（27日）為中更，晚上10至11時才放工回家至翌日（28日）早上7時再回醫院工作至下午2時。衛生服務界立法會議員李國麟則認為，護士輪班制不存在追更問題，「追嚟追去都係每周工作44小時」。

衛生服務界立法會議員、香港護士協會主席兼公開大學護理及健康學院院長李國麟指，「追更從來都唔係一個問題，係護士嘅Duty Pattern」。李解釋護士工作模式為「38制」並非白領的「95制」，即是24小時輪班工作，一日劃分為三更，每更約工作八小時。護士輪班工作制度，能確保護士每周工作約44小時及病房有足夠人手照顧病人，不會出現真空期。

一般而言，護士輪班制度可稱為「APN」，每個病房實際工作時間略有不同。 A更 7:00AM-14:00PM P更 14:00PM-21:00PM N更 21:00PM-7:00AM

李國麟稱坊間可能對護士輪班工作有誤解，誤以為護士經常「追更」，但在醫護界追界是不構成問題，「只係你今日返短啲，聽日返長啲，甚至提早一日工作」。何謂提早工作？李國麟舉出以下例子（PAN更）。

周一 P更 14:00PM-21:00PM 周二 A更 7:00AM-14:00PM N更 周二晚上21:00－周三早上7:00

在上述PAN更的例子中，護士需要於同一日內執行2節更數，即一日內工作兩次，李國麟形容此為「提早一日工作」，不構成追更，因為完成N更(21:00PM-7:00AM)後，通常都會安排翌日返P更(14:00PM-21:00PM)。換句說話，醫護人員一日內工作兩更後，會有一天半的休息時間才繼續上班，「追嚟追去都係每周工作44小時，冇蝕底」。

男護猝死家中 生前狂呻工作壓力大

今（1日）凌晨時分，一名28歲姓劉於瑪嘉烈醫院任職的男護士被發現在旺角家中昏迷，送院搶救無效不治。死者曾向朋友透露醫院工作壓力大，經常要追更，身心疲倦。瑪嘉烈醫院發言人回覆指，該院一名護士於今日凌晨離世，對此感到惋惜及難過，向死者家人致以深切慰問，並盡力提供所需協助。醫院會配合警方調查。發言人指，死者工作表現一向稱職，與其他同事相處融洽。該同事一直按正常輪班編制上班，每周工作44小時，並沒有加班及參加自願性特別酬金計劃。他於去年十二月放取一星期年假，並於本年一月下旬至二月初放取兩星期年假。醫管局發言人指，一直十分關注前線同事的工作壓力，特別成立「 心靈綠洲」服務，由專業臨床心理學家為受情緒或心理困擾的前線員工提供心理評估和治療，亦會安排同類問題或經歷的員工一起討論和分享，學習處理問題，互相支持鼓勵，增強治療成效。