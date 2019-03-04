【獨家】理大新校長大熱人選曝光　南方科技大學副校長滕錦光獲薦

香港理工大學新校長終極候選人曝光！多位消息人士透露，理大校長遴選委員會最近「拍板」，正式推薦結構工程專家、現任深圳南方科技大學副校長兼研究生院院長滕錦光出任新校長，而任命有待理大校董會最終確認。 內地出生的滕錦光為理大「老臣子」，自1994年加入理大成為講師，其後步步晉升至協理副校長。他任內獲選為香港工程科學院院士及中國科學院院士。服務理大有約25年，去年4月被南方科技大學「挖角」做管理層，滕錦光在南科大任職不足一年，或再重投理大懷抱。

有多個消息指，理大校長遴選委員會最近「拍板」，正式推薦結構工程專家、現任深圳南方科技大學副校長兼研究生院院長滕錦光出任新校長。（網上圖片）

理大前校長唐偉章今年1月1日卸任後，由大學常務副校長陳正豪暫任該職。理大去年七月宣布展開全球招聘，並成立校長遴選委員會。有多個消息指出，經過半年遴選後，委員會最近落實新校長最終候選人，為深圳南方科技大學副校長滕錦光，預計最快本月26日向校董會推薦，若人選順利獲得通過，將會正式理大校長。

內地出生 結構工程專家 理大「老臣子」

現年約55歲的滕錦光在內地浙江省溫州市出生，1983年浙江大學土木工程學系畢業後，赴澳洲悉尼大學攻讀博士學位。滕錦光為結構工程專家，1991年他在澳洲詹姆斯庫克大學擔任講師（James Cook University ），1994年到理大出任講師，5年後升任為教授，2005年為理大結構工程講座教授，和建設及地政學院副院長（現為建設及環境學院），其後先再晉升為協理副校長，及可持續城市發展研究院院長。他在2018年4月獲南科大聘任為副校長，而南科大近期捲入賀建奎編輯嬰兒基因醜聞。

滕錦光（左）從事結構工程研究超過30年，2017年獲選為中國科學院院士。（網上圖片）

滕錦光從事結構工程研究超過30年，主要研究領域為土木工程複合材料結構和鋼結構。他於2013年及2015年，先後獲選為香港工程科學院院士，及愛丁堡皇家學會通訊院士，2017年獲選為中國科學院院士。他亦曾獲頒發國家自然科學獎、國家傑出青年科學基金、國際土木工程複合材料學會IIFC獎章、美國土木工程師學會的「State of-the-Art of Civil Engineering Award」等。

港大工程學院：作風進取 內地有人脈

港大工程學院院長趙汝恒表示，滕錦光在結構工程界別頗有名氣，今日曾與對方見面，商討理大與南科大的合作項目，對方未有透露已獲推薦出任校長。趙指，印象滕錦光其處事作風進取，在內地學術界有人脈，亦具備科研實力，有能力推動兩地科研合作。

學生會：期望新校長多聆聽學生意見

新任理大學生會會長廖建鈞表示，現時校方尚未有正式公布新校長人選，暫不作評論。不過，他表示，期望新任校長可以多聆聽及尊重學生意見。廖建鈞以民主牆風波為例，批評校方不願與學生對話，反映校方對學生採取「單向溝通」。

他認為，新校長應有別以往校長作風，多與學生溝通，例如有需要時，學生代表可以直接聯絡校長表達意見，每年最少有一至兩次會面交流機會。他亦指，新校長應要堅守學術自主及言論自由，校園內可容納不同政見，自由討論不同議題。

《香港01》以電郵向滕錦光查詢，暫未獲回覆。理大則指，校長遴選過程仍在進行中，沒有進一步資料可以提供。