理大民主牆風波退學令　多個團體示威批打壓言論自由　判決無理

理工大學去年10月發生民主牆事件，數名學生代表前往校長辦公室樓層，要求與高層對話，期間情況混亂，副校長沈岐文及一名學生跌倒。理大早前完成紀律調查，涉事的四名學生分別遭重罰停學、退學及社會服務令。多個團體今日（4日）下午到理大民主牆抗議判決無理，認為不應懲罰學生，做法等同打壓學生言論自由。

多個團體今日在理工大學民主牆附近聲援學生，抗議嚴懲學生。（盧翊銘攝）

包括社會民主連線在內的多個團體在理工大學民主牆附近抗議，高呼口號，支持學生。現場有團體表示，理大對學生的判決不合理，認為「永不錄用」等懲罰，是打壓學生。

去年9月底，理大學生會把民主牆改成連儂牆紀念雨傘運動四周年，校方指學生會違反民主牆使用守則，並以紅紙遮蓋民主牆，曾一度聲言接管由學生會管理的民主牆。事件引發理大學生10月4日到校長辦公室門外示威。當時理大副校長沈岐平、學務長莫志明現身接見學生，惟拒絕即時公開交代，學生圍堵二人要求解釋時發生推撞，時任理大學生會會長林穎恒與沈岐平都倒在地上，雙方一度舉行閉門會議商討無果。其後林穎恒「絕食明志」，校方最終發聲明確認學生會擁有民主牆管理權。

涉事學生11月收到校方通知，指「學生紀律聆訊委員會」會就10月4日的衝突開展「紀律聆訊」調查。結果，林穎恒由即將卸任會長變成停學一年處罰，另一名涉事學生已經遭理大「踢出校」，並終身不獲理大錄取。

理大學生會今日亦在Facebook發表聲明，將在周四晚上舉行集會，促請消防撤回處分。（盧翊銘攝）

理大學生會今日亦在Facebook發表聲明，認為審訊制度不公，並宣布將於周四（7日）晚舉行集會，促請校方撤回處分。