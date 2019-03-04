理大民主牆風波退學令　暫任校長陳正豪：嚴肅處理違反校規學生

理大去年發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件，其後鄭悅婷、李傲然、林穎恒及何俊謙共4名學生進入校長辦公室樓層，要求與時任校長唐偉章對話，期間發生混亂。校方學生紀律委員會早前公布處分4名涉事學生，當中何俊謙被判勒令退學、永久不被理大錄取，林穎恒則被判停課一年。 暫任校長陳正豪今日（4日）發電郵予全校學生，重申大學不可以亦不能夠接受相關學生的行為，「校方必須嚴肅處理違反校規的同學，維持校園綱紀。」對於校方做法打壓言論自由、製造寒蟬效應，陳正豪反駁相關說法與事實不相符。

理大向涉及民主牆風波紀律聆訊的學生發出裁決結果，前學生會外務副會長鄭悅婷（左一）及校董會本科生學生代表李傲然（左二）均被判被判社會服務令，而前學生會會長林穎恒（右二）被勒令即時停學一年。（資料圖片／羅君豪攝）

陳正豪表示，希望藉電郵讓同學了解事件和大學的立場。他形容，涉事學生屢次不聽勸告，強行衝上李嘉誠樓17及18樓，以粗言穢語辱罵他人，誹謗兩位教授及多次阻止他們離開。

陳正豪指，無論學生有任何動機，大學不可以亦不能夠接受該行為，「因此校方必須嚴肅處理違反校規的同學，維持校園綱紀，讓師生可以在一個安全的環境下追求學問。」

陳強調，校方尊重學生紀律委員會的制度，稱委員會是經過「非常詳細的調查」才作裁決；他期望學生尊重紀律委員會的決定，以及支持校方在維持校園綱紀方面的努力。