【財政預算案2019】被批派錢做法落後　楊偉雄：科研要擁抱失敗

財政司司長陳茂波上周三（27日）公布新一份《財政預算案》，當中提到在大灣區範疇投放逾450億元，以創科投放資源最多。創新及科技局局長楊偉雄強今日出席電台節目時表示，港府在創科領域前期投入的逾千億元，亦是為發展創科作準備，並透過本港優勢與外界合作、互惠共贏，而預算案提出的計劃，不少要跟各個局方及對外發展，強調要為多方合作得以完成。

創新及科技局局長楊偉雄強今日出席電台節目時表示，港府在創科領域前期投入的逾千億元，亦是為發展創科作準備。（資料圖片）

對於科研發展，外界不時以本港的推進與鄰近地區深圳作為比較，楊偉雄表示，本港地區細，但凝聚力強，在法治、誠信、知識產權保護上有重大優勢，其中的「國際化信任度」最高，能夠將各區研制的技術國際化並推出，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發揮重要地位。

楊偉雄多番提到，本港現時最重要是投入更多專才，明白到深圳地區以高薪招聘人才作科研，楊強調本港做法不同，主要在生態培育上，以及跟私人機構合作出更大優勢，並可跟外地易於接軌，但期望新一代人才的想法改變，並非「High Tech High 嘢，Low Tech Low嘢」，宏觀去發揮不同技術。對於近日有人批評政府「派錢」做法繁複落後，楊說，「唔係因一樣嘢，而覺得創科面對失敗，科研要面對擁抱失敗，返去諗下點解會咁，再做得更好。」