提高大學初創資助額下周向立會交文件　楊偉雄：喜見科研落地應用

創新及科技局局長楊偉雄今（7日）撰寫網誌，指香港大學醫學院及畢業生成立的初創公司Lifespans，研發出新植入物修復臀肩脊柱骨折而獲獎，認為本港學界的高水平科研能力，「在逐漸完善的創科生態系統下得到進一步釋放發揮」。對於去年十月發表的《施政報告》提及，將提高大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）及技術轉移處的資助額，楊偉雄指，下周將向立法會提交文件。 此外，局方會透過向私營企業提供高達300%的超級科研支出扣稅，鼓勵企業參與創科落地應用的機會。而未來五年均會舉辦的「城市創科大挑戰」，首輪比賽預料今年下半年啟動。

由香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系教授與港大醫學博士畢業生共同成立的初創公司Lifespans，在新加坡舉行的Hello Tomorrow深科技創業國際賽的地區賽中贏取第一名。（香港大學提供）

由香港大學醫學院矯形及創傷外科學系教授，及港大醫學博士畢業生成立的初創公司Lifespans，以研發的先進物料製成出適宜修復長者骨折的內植物，早前獲得新加坡一項「深科技」創業國際賽地區賽的第一名。楊偉雄指，高興看到香港的大學研發團隊投入應用性研究，再次成功實踐科研成果商品化。

他表示，透過「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）向本地六所大學的教授、學生或校友團隊，成立的初創企業提供最多可持續三年、每年最高達120萬元的「起動」資助，多間大學的初創企業有不俗的研發成果，如理工大學的減慢兒童60%近視加深速度的眼鏡片、城市大學的省電力且不須更換冷氣系統的「智能溫度調節器」；中文大學的AI深度學習系統掃瞄影像以識別肺癌及乳腺癌。

楊偉雄今（7日）撰文指，香港的創科前景是非常光明，將迎來一個又一個的「香港發明、香港驕傲」。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

對於《施政報告》提出對每所指定大學的資助上限由現時每年400萬元，提高至每年800萬元；每所大學的技術轉移處，每年可獲得的資助由現時最多400萬元增至最多800萬元。楊偉雄指，將於下星期向立法會提交文件尋求支持。此外，局方會透過向私營企業提供高達300%的超級科研支出扣稅，鼓勵企業參與、及為本港創科提供更多落地應用的機會。

「城市創科大挑戰」將於下半年啟動

而未來五年將每年舉辦的「城市創科大挑戰」，第一輪比賽預料今年下半年啟動，及今年4月將成立「智慧政府創新實驗室」，提供平台讓初創及中小企業與政府部門配對合作。他又指，今年4月實行的新政府採購政策，會加大創科因素比重，為研發成果轉化提供務實的「落地」條件，亦為本地初創及中小企業創造更多商機。