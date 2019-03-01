【財政預算案2019】政府斥450億撐大灣區　楊偉雄：完全為了香港

財政司司長陳茂波本周三（27日）公布的新一份《財政預算案》，紓困措施較上年度少近百億元，在大灣區範疇則投放逾450億元，以創科投放資源最多，被外界批評利民措施「大縮水」。創新及科技局局長楊偉雄強調，一直為發展科創發展鋪路：「我們所做的工作完全為了香港，其他方面可以利用、協助，我們都會配合。」

楊偉雄指，為創科發展拆牆鬆綁包括「超級扣稅」、政府新的採購政策，及本月底公布的電競相關指引。（羅君豪攝）

對於中央早前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港「被規劃」為大灣區金融及創科中心，而預算案則在大灣區投放逾450億元，卻在民生議題「減甜」。楊偉雄表示，港府在創科領域前期投入的逾千億元，亦是為發展創科作準備，並透過本港優勢與外界合作、互惠共贏：「我們做的工作完全為了香港，其它方面可以利用，我們儘量利用；其它可以協助，我們儘量協助；其它方面可以合作，我們儘量合作。」創新科技署署長蔡淑嫻補充，以科技園為例的初步估算，三分二為本地科研人員，四分一來自內地。

另外，《財政預算案》提及為創科發展拆牆鬆綁，為採購創科產品和服務營造空間。楊偉雄今（1日）指，外界多誤會「拆牆鬆綁」是要改例，但需時甚長，相反設新例則較快，包括已推出的「超級扣稅」、政府新採購政策，及本月底將公布的豁免電競場地申遊戲機中心牌指引。

創新科技署署長蔡淑嫻表示，科學園的出租率近九成，兩個創新平台亦收到多間科企申請進駐，日後會善用土地，包括工業邨用地。（羅君豪攝）

在人才培訓方面，楊偉雄坦言，本港每年有STEM畢業生，「好可惜沒有9千個優質崗位，日後希望做到優質在職培訓。」蔡淑嫻表示，過往數年撥款作人才培訓，去年8月向在職人員推出「再工業化及科技培訓計劃」，至今批出逾百個科技課程，及收到200個申請。她相信配合其它人才計劃，有一定動力吸納相關人士。

至於今年度預算案預留55億元擴展數碼港第五期，被問及與科技園的定位與資源分配。楊偉雄笑言：「數碼港似乎有遲來的春天意思。兩邊各有千秋，科技可應用多方面。不應該每邊各一元比較，這是不值得比較。」他指，科技園定位為醫療科技平台，數碼港則會考慮發展保險科技、金融監管科技及法律科技。