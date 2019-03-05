【興德學校】招聘新校長最快9月上任　現任校長難解老師派別之爭

兩年前曾爆出「影子學生」醜聞的屯門興德學校，在前校長陳章萍被辭退後，由新校長蕭麗珊接任。不過，蕭掌管不足一年內，學校仍發生多次醜聞，包括去年中帶內地考察團時，長時間與帶隊老師在遊船行程打麻雀，未有照顧好學生。興德學校昨日（4日）在網上刊登廣告招聘校長，預計新校長將於今年9月1日新學年到任。

興德校長蕭麗珊上任一年半後，校方於昨日刊登招聘廣告。（資料圖片）

興德學校昨日在網上刊登廣告招聘校長一職，申請人條件須具備5年或以上小學行政管理經驗，具管理全校工作經驗更佳，需富有領導才能，良好溝通能力，重視建立團隊協作，亦要擁有教育理想，能為學校制訂有效的持續發展策略，及認同辦學團體的辦學理念及宗旨。

蕭麗珊上月中請辭 持續面對老師派別之爭

據了解，蕭麗珊上月中以個人理由向校董會請辭，並留任至本年8月31日。校董會隨即成立校長遴選委會，展開招聘及物色程序。消息指，校董會一直支持蕭任內工作，不過，她上任前未有校長管理經驗，就要面對陳章萍遺留下的學校老師派別分歧，問題至今持續，難以解決。

興德學校前任校長陳章萍涉嫌向教育局呈交虛假求職者面試紀錄表格，被控一項使用虛假文書罪，案件正等候11月29日再訊。（資料圖片）

曾稱不會因壓力而離開

蕭麗珊於2017年8月獲興德學校校董會委任為校長，此前任職天水圍天恩邨樂善堂梁銶琚學校（分校）擔任管理及行政統籌主任，有超過20年的學校行政經驗。她未加入教育界前，曾任職警察公共關係科及輔警。蕭麗珊在上任興德校長前，曾在記者會上表示，加入興德是希望幫助學校和回饋社會，更揚言會做到退休，強調不會因為壓力而離開，亦不會成立陳章萍的「翻版」。

不過，蕭麗珊在2017年9月上任後，學校仍爆出不少負面新聞，包括去年4月的武漢考察團，校方在臨出發前擅改遊船行程，未徵求家長同意，而在遊船過程，蕭麗珊則與老師在貴賓室內打麻雀，未有看顧學生，亦無安排教學活動。 學校於上月中又被揭使用閉路電視揪出亂丟垃圾的學生，引起侵犯教員發學生私隱的爭議。