護士更表最「癲」連踩12日　李國麟斥「爛更」促醫管局改善編更制

護士的工作壓力日增，日前一名任職公立醫院的護士離世，亦令社會關注護士的工作更表問題。 香港護士協會主席、立法會衞生服務界議員李國麟斥，部分更表形同「爛更」，舉例如兩周之內雖然有兩天放假，但中間連續12天需上班，而當中的更數每日變更，即今天是早更，翌日即轉成通宵更，令前線護士無足夠休息時間。 李國麟促請政府及醫院管理局檢討不正常不合理的編更情況，並按人手指標計算護士人手需求。

李國麟引述部分「爛更」的例子。（Joseph_Lee李國麟FB專頁圖片）

李國麟在社交網站專頁發帖，以部分護士提供的更表為例，促請當局糾正「爛更」問題。

連踩12日 3日內返盡早更、夜更、通宵更

該批更表顯示，有人的6天工作周期是「PANPAN」，即第一天下午2時上班、晚上9時下班；相隔僅10小時，第二天早上7時已需要上班，至下午2時下班；再相隔7小時轉為通宵更，同日晚上9時上班，翌晨7時下班，需捱兩個「PAN」才有一天假期。而有些人的兩星期編更之中，首尾兩日均為假日，但中間的12日需連續上班。

李國麟直斥人手不足令更表編排越趨不正常，「爛更」頻頻，質疑若前線護士沒有足夠的休息時間，根本難以維持高質素的護理水平。他促請當局嚴正處理及檢討不正常不合理的編更情況，立即增聘護士人手，應按人手指標計算護士人手需求，以及挽留人才。